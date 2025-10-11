Los floristas detectan que aumentan los ramos más elaborados y variados para la ofrenda a la Virgen del Pilar

ZARAGOZA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Floristas de Aragón, Rubén Cebollero, ha informado de que cada año aumentan los ramos más elaborados y variados que llevan los oferentes en la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar, el 12 de octubre.

La fecha es "muy tradicional" y el ramo de la docena o media docena de claveles sigue siendo lo más vendido y este año el blanco porque va a ser el color del manto donde se coloca la Cruz de Lorena, ha comentado.

"Estos días son una locura porque estamos haciendo todos los encargos, pero para locura el sábado con todo los ramos de última hora", ha descrito en declaraciones a Europa Press.

"Lo que sí estamos notando una evolución hacia el ramo mucho más elaborado porque la gente que quiere llevar un buen traje también quiere llevar un buen ramo y ahí sí que estamos notando una evolución grande. En ese sentido se lleva mucho ramo de bastón y muchos ramos también de flor variada, de flor silvestres para que vayan acorde con el traje de faena".

El hecho de que sea más elaborado no aumenta el precio, sino del tipo de flor. Así, un ramo de una docena de claveles elaborado es lo mismo, "pero es en forma de bastón, que es trabajado como si fuera un ramo de novia, pero la cantidad de flor es la misma", ha indicado.

"Vale lo mismo porque lleva lo mismo, pero sí que está mucho mejor hecho y es mucho más cómodo de llevar. Además, para lo que viene siendo una ofrenda, queda muchísimo mejor con el traje y en el conjunto de la ofrenda". El desembolso más frecuente de un ramo de docena de claveles o de flor silvestre oscila entre los 22 y los 25 euros.

Otro aspecto que han detectado los floristas es que los oferentes quieren que el ramo "le pegue con el traje" por lo que el colorido es muy importante también.

"Hemos ido notando con el transcurso de los años y además, tanto con el concurso de ramos como el concurso de trajes, que los oferentes mejoran tanto la indumentaria como los ramos". Asimiso, ha observado que la gente también está aprendiendo a desfilar mejor, a llevar mejor los ramos porque antes "no los cuidaban tanto y ahora los cuidaban muchísimo".

Al respecto, ha explicado que un ramo se lleva con la mano hacia abajo y el bastón con las flores hacia arriba. "La palma de la mano va hacia el frente y se abraza el ramo hacia abajo cogiéndolo del tallo y así la flor queda hacia arriba".

Este cuidado por los ramos también se produce en los que llevan los hombres. "Es igual, exactamente lo mismo, aunque es verdad que el hombre se decanta un poco hacia los gladiolos", ha diferenciado; mientras que los niños llevan ramitos más pequeñitos que pueden ser de margaritas blancas o claveles y también, lilium, pero siempre en un tamaño reducido.

Otra curiosidad es que lo niños suelen portar flores blancas o de colorines, pero "no tiran al rojo que se reserva más para los oferentes adultos".

Rubén Cebollero ha subrayado la importancia del Día del Pilar en la dinamización del sector. "Para nosotros, probablemente, está entre la segunda y tercera fecha más destacada de todo el año. Es verdad que vivimos del día a día, pero estas fechas ayudan mucho. Y entre el Día del Pilar y Todos los Santos, una floristería que trabaje bien estas fechas, puede llevarse entre un 20 y un 30 por ciento de la facturación anual".

La festividad de Todos los Santos, el 1 de noviembre, sigue siendo la "más fuerte de ventas de todo el año", ha concluido Rubén Cebollero.