Fraga acogerá la gala de los XXVIII Premios Félix de Azara, que reconocerá a los regantes de la provincia de Huesca

Fraga acogerá la gala de los XXVIII Premios Félix de Azara. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca celebrará el próximo miércoles, 10 de junio, a las 12.00 horas, en el Auditorio Municipal Sala Florida de Fraga, la gala de los XXVIII Premios Félix de Azara, una cita con la que la institución provincial reconoce cada año el compromiso de personas, entidades, centros educativos, investigadores, medios de comunicación y colectivos con la defensa del medio natural, la sostenibilidad y el desarrollo del territorio.

La elección de Fraga como sede de la gala refuerza el carácter itinerante y provincial de los Félix de Azara, acercando la ceremonia a distintos puntos del Alto Aragón y vinculando cada edición con la zona que mejor representa el espíritu del reconocimiento; en este caso, una capital del Bajo Cinca estrechamente ligada al regadío y en la que confluyen los dos grandes sistemas de riego de la provincia.

En esta edición, el Galardón Félix de Azara, la máxima distinción que concede la Diputación Provincial de Huesca en materia medioambiental, ya fue anunciado que será entregado a los regantes de la provincia de Huesca, representados por las dos grandes comunidades generales que estructuran buena parte del regadío altoaragonés: Riegos del Alto Aragón y el Canal de Aragón y Cataluña.

Recogerán el reconocimiento, en representación del sector, los presidentes de Riegos del Alto Aragón, José Antonio Pradas, y el de la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña, José Luis Pérez.

EL AGUA COMO HILO CONDUCTOR

La gala tendrá precisamente el agua como gran hilo conductor. Bajo esa idea, el acto planteará un recorrido por la relación entre la provincia altoaragonesa y el agua, hilando conceptos como la tecnología, el aprovechamiento eficiente, la memoria de las generaciones de regantes del pasado y la mirada hacia las generaciones futuras, llamadas a seguir gestionando este recurso desde la responsabilidad, la innovación y el respeto al medio natural.

El acto contará además con un recorrido musical inspirado en el agua, de la mano del dúo local formado por Lorena Margalló, a la voz, e Iván Sampietro, a las cuerdas.

Además del Galardón Félix de Azara a los regantes, durante la gala se entregarán el resto de premios de esta edición. En la categoría de Premio Internacional de Fotografía David Gómez Samitier el ganador es David García por su trabajo titulado 'Maladeta infinita', también el jurado otorgaba dos áccesit; uno para la fotografía 'El guardián del amanecer', de Héctor Pérez, y otro para 'El guardián del silencio', de Luis Carlos Pascual.

En centros escolares el reconocimiento ha recaído en el CRA Cinca-Cinqueta, por la actividad "Inmersión geológica: Viaje al centro de la Peña Montañesa" y el accésit para el IES Lucas Mallada por 'Los árboles del Lucas'. En entidades sin ánimo de lucro, ha resultado ganadora la Asociación Ueco por su proyecto 'Rednaturaula', y el accésit ha recaído en la Fundación Valentia Huesca por su trabajo en el Centro de Interpretación de la Huerta de Valentia.

En la categoría de medios de comunicación, el premio ha sido para Eduardo Ruiz de la Cruz por 'Érase una vez Lucien Briet' y el accésit para Radio Jaca SER Pirineos por su trabajo en SER Ciencia.

En cuanto a los premios de ayuda a la edición, los ganadores han sido Javier Villacampa por 'Guía de campo: odonata de la Hoya de Huesca. Para la identificación de libélulas y caballitos del diablo' y Carlos Enríquez por 'La infancia del naturalista altoaragonés Félix de Azara'.

Por último, han resultado beneficiarios de las becas de investigación la Escuela Politécnica Superior, por su estudio comparativo del contenido mineral, morfología y rendimiento de variedades de almendra del Alto Aragón, y Jorge Sevil, por el proyecto 'Gecumi'.