Fraga coordina un gran dispositivo de seguridad para el Monegros Desert Festival, que superará 50.000 asistentes

La Junta Local de Seguridad y la reunión de coordinación se reúnen para ultimar detalles del evento que espera reunir a más de 50.000 personas este sábado - AYUNTAMIENTO DE FRAGA

FRAGA (HUESCA), 20 (EUROPA PRESS)

Fraga ha ultimado este lunes el dispositivo de seguridad y coordinación para el Monegros Desert Festival, que se celebrará el próximo sábado 25 de julio y prevé reunir a más de 50.000 personas, lo que convertiría esta edición en la más multitudinaria de la historia del evento. La Junta Local de Seguridad ha celebrado una sesión extraordinaria para definir el operativo policial, mientras que técnicos municipales, servicios de emergencias, la Comarca y la empresa organizadora han mantenido una reunión de coordinación para preparar todos los aspectos logísticos de una de las mayores citas musicales de Aragón.

La Junta Local de Seguridad ha estado presidida por el alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, y el subdelegado del Gobierno en Huesca, Carlos Campo. En el encuentro también han participado el delegado del Gobierno de Aragón en Huesca, José Luis Moret; el alcalde de Candasnos, Santiago Guallarte, así como representantes de la Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional y Protección Civil.

El alcalde ha destacado la importancia de la coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad para garantizar el buen desarrollo del festival. "La colaboración entre los distintos cuerpos y las distintas instituciones es esencial para que el festival se celebre con la mayor normalidad posible", ha señalado Ignacio Gramún, quien también ha apelado a la responsabilidad de los asistentes para que sigan las indicaciones de la organización y del personal de seguridad con el fin de minimizar cualquier incidencia.

Dentro del dispositivo previsto, la Policía Local centrará su actuación en el casco urbano de Fraga, donde supervisará la venta ambulante en las inmediaciones del recinto y acompañará a los servicios técnicos en las labores de revisión de las instalaciones.

La Guardia Civil asumirá el mando del operativo en el entorno del festival con un amplio despliegue de efectivos reforzado por unidades procedentes de otras provincias y especialidades como el escuadrón de caballería, el servicio cinológico, medios aéreos y agentes del Seprona. Sus principales funciones serán regular el tráfico, garantizar la seguridad vial, mantener el orden público y prevenir delitos relacionados con la salud pública y el patrimonio.

REFUERZO INTERNACIONAL Y RESTRICCIONES AL TRÁFICO PESADO

Como novedad, el dispositivo contará este año con un mayor apoyo internacional. A la habitual colaboración de la Gendarmería francesa se sumarán agentes de los Carabinieri italianos, que prestarán asistencia especialmente a los asistentes procedentes de Italia, el tercer país con mayor representación en el festival, solo por detrás de España y Francia.

Además del operativo de seguridad, la Jefatura Provincial de Tráfico ha establecido restricciones específicas para la circulación de vehículos pesados con el objetivo de facilitar los desplazamientos y reforzar la seguridad vial durante el fin de semana.

En concreto, los camiones de más de 3.500 kilogramos no podrán circular por la N-II entre los puntos kilométricos 394,500 y 431, ni acceder desde la AP-2 a través de las salidas 67 y 114 en ambos sentidos. La restricción estará vigente desde las 08.00 horas del sábado 25 de julio hasta las 20.00 horas del domingo 26, coincidiendo con la mayor afluencia de vehículos hacia el recinto del festival.

Con este amplio dispositivo de coordinación y seguridad, las administraciones implicadas buscan garantizar el correcto desarrollo del Monegros Desert Festival, considerado el mayor evento musical de Aragón y uno de los festivales de música electrónica de referencia en España.