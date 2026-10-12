Fraga (Huesca) celebra un multitudinario día grande del Pilar centrado en la devoción a la patrona

Rondalla de la Peña Fragatina. - AYUNTAMIENTO DE FRAGA

FRAGA (HUESCA), 12 (EUROPA PRESS)

La tradicional ofrenda floral a Nuestra Señora la Virgen del Pilar ha vuelto a reunir a cientos de vecinos en el día central de las Fiestas Mayores de Fraga.

La comitiva, con numerosa presencia de asistentes ataviados con el traje típico regional, ha completado el recorrido desde la plaza de España hasta la iglesia de San Pedro para rendir tributo a la patrona. Tras la entrega del manto de flores, el templo ha acogido la misa baturra oficiada por el obispo de la Diócesis de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez, y cantada por la Rondalla de Peña Fragatina.

Al finalizar la misa, el alcalde Ignacio Gramún, los concejales y los Fragatinos y Fragatinas y Peñeros Mayores se han desplazado junto a la rondalla hasta las residencias de ancianos de la localidad. Allí, los integrantes de la Rondalla Peña Fragatina han llevado sus jotas a los usuarios para compartir con ellos el ambiente festivo de esta jornada tan señalada.

El alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, ha valorado la alta respuesta de la ciudadanía en esta cita clave del calendario festivo, señalando que "es emocionante ver a tantas personas en el día central de nuestras Fiestas del Pilar porque representa el orgullo que sienten por sus raíces y por su ciudad".

Asimismo, Gramún ha destacado el buen ambiente general de las celebraciones y ha deseado "que estas dos últimas jornadas transcurran como las anteriores, sin incidentes importantes y con un ambiente festivo, alegre y, sobre todo, cívico y respetuoso".

Por su parte, la concejal de Fiestas, Mapi Aquilué, ha expresado que "la ofrenda de flores a la Virgen supone uno de los actos centrales de la programación y refleja la devoción y el cariño que los fragatinos sienten por su patrona".

La edil ha subrayado que "por ahora todo está saliendo bien gracias al trabajo duro y coordinado entre el Ayuntamiento, Peña Fragatina y todas aquellas personas implicadas en la preparación del Pilar, sin olvidarnos de todos los profesionales de Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, sanitarios, brigadas".