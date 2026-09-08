'Fuendejalón D'Vinos' celebra su VI edición con la garnacha blanca como protagonista

La cita, organizada por el Ayuntamiento de Fuendejalón en colaboración con Bodegas Aragonesas, tendrá lugar el 12 de septiembre y cvolverá a reunir vino, gastronomía, música y cultura vitivinícola en torno a los productos de la localidad. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fuendejalón celebrará este sábado, 12 de septiembre, la sexta edición de 'Fuendejalón D'Vinos', una cita que volverá a reunir vino, gastronomía, música y cultura vitivinícola en torno a los productos de la localidad zaragozana. La jornada, organizada por el Ayuntamiento de Fuendejalón en colaboración con Bodegas Aragonesas, tendrá este año como principal protagonista a la garnacha blanca, una variedad que refleja la riqueza de las tierras del municipio y su capacidad para producir vinos singulares.

El alcalde de Fuendejalón, Javier Tolosa, ha destacado que el proyecto nació hace seis años con el objetivo de "dar visibilidad" a los recursos endógenos del municipio y ensalzar la cultura del vino, la tradición y la gastronomía local. En este sentido, ha subrayado que el evento se ha convertido en una de las citas más significativas para la localidad y en una herramienta de promoción de Fuendejalón y de la comarca Campo de Borja.

"Para nosotros el vino es un gran embajador de Fuendejalón", ha señalado Tolosa, quien ha resaltado la colaboración de Bodegas Aragonesas, comercializadora del producto, y de la cooperativa San Juan Bautista, encargada de su producción. La iniciativa pretende reconocer el trabajo desarrollado durante generaciones por agricultores y viticultores, cuya dedicación ha permitido consolidar la garnacha como una de las principales señas de identidad de la zona.

La presentación de la sexta edición ha contado también con la participación del diputado provincial, Eduardo Arilla y la concejal de Cultura y Festejos de Fuendejalón, Marisol Modrego. Arilla ha remarcado la calidad de los vinos de la localidad y el esfuerzo realizado durante años por los agricultores para mejorar sus viñas y sus producciones.

A su juicio, Fuendejalón D'Vinos constituye un ejemplo de cómo la inversión en el sector vitivinícola y el trabajo sostenido permiten generar un producto de calidad y atraer visitantes. Por ello, ha animado a la población de la comarca, de la provincia de Zaragoza y de otros territorios cercanos a acudir a la celebración y conocer tanto los vinos como la gastronomía del municipio.

APUESTA POR LOS VINOS BLANCOS

Una de las novedades y principales apuestas de esta edición será la presentación de la garnacha blanca, dentro de la estrategia para acercar al público nuevas variedades y tendencias de consumo. Tolosa ha explicado que los vinos blancos están abriendo mercado gracias a su carácter fresco y a sus posibilidades de consumo, también en combinaciones con hielo y otras propuestas.

El alcalde ha recordado que Fuendejalón y Bodegas Aragonesas cuentan con una amplia trayectoria vinculada a los vinos tintos, entre ellos referencias como Garnacha Centenaria, Fagus u Osia. No obstante, ha considerado necesario ampliar la oferta y mostrar también las posibilidades de la variedad blanca, que protagonizará buena parte de las actividades previstas durante la jornada.

El programa se desarrollará entre las 19.00 y las 24.00 horas y permitirá a vecinos y visitantes disfrutar de catas y degustaciones de vinos de la tierra, tapas elaboradas por los establecimientos hosteleros de Fuendejalón, música y un ambiente festivo. La organización pretende que el público pueda acercarse a los productos locales desde una perspectiva gastronómica y cultural, pero también conocer la relación existente entre el municipio, sus viñas y sus bodegas.

Las actividades se celebrarán en las instalaciones de Bodegas Aragonesas, que vuelve a colaborar con el Ayuntamiento cediendo sus espacios y participando en la organización de las catas.

La concejal Marisol Modrego ha agradecido el trabajo de los técnicos y del equipo comercial de la bodega, así como su implicación en una iniciativa que busca reforzar la identidad vitivinícola de Fuendejalón.

Los asistentes podrán adquirir bonos y tickets para participar en las distintas propuestas. El bono tendrá un precio de diez euros e incluirá 20 puntos que podrán canjearse por copas de vino o tapas. También habrá tickets para la cata maridada, por cinco euros; para una copa, por dos euros; y para una copa con portacopas, por tres euros.

Las catas tendrán un aforo máximo de 75 personas, por lo que será necesario realizar una inscripción previa. Las personas interesadas podrán obtener más información y formalizar su reserva a través del correo electrónico 'enoturismo@bodegasaragonesas.com'.