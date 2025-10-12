Fuertes lluvias y tormentas activan este lunes el aviso amarillo en las tres provincias aragonesas

Varias personas con chubasqueros pasean, a 9 de octubre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta naranja por precipitaciones en Valencia lo que ha obligado al Ayuntamiento a susp - Rober Solsona - Europa Press

ZARAGOZA/MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La influencia de una masa fría en altura sobre España provocará este lunes la inestabilidad en zonas del interior y área mediterránea oriental, que se verán afectadas por fuertes lluvias y tormentas en el caso de Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra y Comunidad Valenciana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Aragón, estarán en aviso amarillo por lluvias y tormentas desde el mediodía y hasta la medianoche el Pirineo oscense y el resto del norte de Huesca, la Ibérica zaragozana, Albarracín y Jiloca y Gúdar y Maestrazgo. En esas zonas pueden registrarse tormentas y lluvias que dejen hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Castellón, Valencia y Tarragona estarán en alerta naranja por lluvias que podrán acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, y que, en el caso de las provincias valencianas, podrán alcanzar hasta los 100 litros por metro cuadrado en doce horas. También están precipitaciones estarán acompañadas de tormentas, si bien las lluvias comenzarán en torno a las 10.00 horas.

Por su parte, se activará la alerta amarilla también en Ibiza y Formentera, Cuenca y Guadalajara, Barcelona, Gerona, Lérida, Navarra y Alicante por lluvias, que tendrán lugar en su mayoría a partir de las 12.00 horas del mediodía, e irán acompañadas de tormentas.

Por lo general, se prevé la influencia de una masa fría en altura sobre la Península y Baleares, que inestabilizará en zonas del interior y prolongará la inestabilidad en el área mediterránea oriental. De madrugada y a primeras horas pueden continuar chubascos y tormentas localmente fuertes en litorales catalanes.

Asimismo, y con un margen de incertidumbre en cuanto a la localización, se esperan desde primeras horas cielos nubosos o cubiertos en amplias zonas del interior, con chubascos acompañados de tormenta en el centro-sur y centro-este, sin descartar zonas de montaña en general. Se desplazarán hacia el área mediterránea oriental donde, a partir de la mañana y hasta el final del día, pueden ser localmente fuertes y/o persistentes en litorales y prelitorales desde Barcelona hasta norte de Alicante, incluso muy fuertes en litorales desde Tarragona hasta Valencia.

A partir de horas centrales, pueden afectar al Pirineo, otras zonas de Cataluña, sistema Ibérico y zonas aledañas de Castilla-La Mancha. Por la tarde, en Pitiusas. Las precipitaciones son menos probables y estará en general poco nuboso en los tercios noroeste, oeste y sudoeste, exceptuando montaña. En Canarias nuboso en los nortes y poco nuboso en general al sur, con nubes de evolución y posibilidad de algún chubasco ocasional en interiores de las islas montañosas por la tarde.

Durante este lunes es probable la formación de bancos de niebla matinales en el centro y en interiores del tercio este peninsular, Baleares y norte de Galicia. Probable polvo en suspensión en Alborán, mitad sur peninsular y archipiélago balear.

Por su parte, las temperaturas máximas no tendrán grandes cambios. En cambio, las mínimas van en aumento en el alto Ebro y País Vasco, con predominio de aumentos en el resto. Soplará viento moderado de norte y este en el área mediterránea oriental, con intervalos de fuerte en litorales del sudeste. Moderado variable en el Estrecho y Alborán. Predominará componente este en el resto del país, flojo en general, ocasionalmente moderado en Canarias, Cantábrico y entorno de La Mancha.