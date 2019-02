Funcas propone invertir y tener un marco institucional más flexible para que sector exterior siga impulsando la economía

Publicado 27/02/2019 15:00:52 CET

Ibercaja Patio de la Infanta ha acogido la presentación del número 158 de la revista Papeles de Economía Española

ZARAGOZA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de Funcas, Carlos Ocaña, ha resaltado este miércoles la necesidad de que las empresas sean competitivas, de que se invierta en recursos humanos e I+D+i y de contar con un marco institucional más flexible para garantizar que el sector exterior sigue impulsando la economía, después de ser un factor clave en la recuperación.

Así lo ha afirmado Ocaña durante la presentación del número 158 de la revista Papeles de Economía Española, que analiza la aportación de 'El sector exterior en la recuperación'. El acto se ha desarrollado en el Patio de la Infanta, en Zaragoza, con las intervenciones del presidente de Ibercaja, José Luis Aguirre; del catedrático de la Universidad de Zaragoza y coordinador de este nuevo número, José María Serrano; y de la profesora de la Universidad de La Rioja, María Cruz Navarro.

Ocaña ha precisado que el sector exterior representa el 30 por ciento del PIB y es "un sector importante para la economía, dado que ha permitido que vuelva a crecer a pesar de la crisis. Las empresas exportadoras han crecido en número y, también, "exportan más que antes", ha comentado.

Se ha preguntado si esa mejoría del sector exterior "es sostenible o es flor de un día", para detallar que hace dos años la economía española crecía al 3 por ciento, en 2018 lo hizo al 2,5 por ciento y en 2019 sigue creciendo, en torno al 2 por ciento, una desaceleración que se mantendrá en 2020, según ha estimado.

"La economía se está desacelerando en un contexto internacional cada vez más débil", ha alertado, al agregar que, al mismo tiempo, está creciendo la demanda interna, el consumo y el gasto público, pero sigue siendo necesaria la pujanza del sector exterior.

En este sentido, Ocaña ha emplazado a mejorar la competitividad de las empresas y ha indicado que es necesario invertir en recursos humanos y en I+D, porque España destina "un 50 por ciento" de lo que gastan EEUU o Europa en estas materias. También ha advertido de que existe un marco institucional "mejorable, muy rígido".

"NO DESANDAR LO ANDADO"

Ha dicho tajante que no se debe "desandar lo andado" en estos años en que se ha logrado reducir los costes laborales de las empresas y aunque ha estimado que "es una propuesta razonable", ha aseverado que "no es el momento de encarecer el factor trabajo", dado que en ambos casos se resta competitividad a las empresas y no son "buenas medidas".

De este modo, ha considerado que "no es buena idea" acometer ahora la reforma de las medidas laborales que "han permitido salir de la crisis" en estos años. "La economía sigue creciendo, no podemos relajarnos ni perder el impulso", sino que es necesario "mantener lo que tenemos".

El presidente de Ibercaja, José Luis Aguirre, ha coincidido en destacar el papel del sector exterior en la recuperación de la economía española, señalando que se ha dado un "salto" en las cifras de exportación de las empresas en los años de crisis, que han demostrado que son capaces de competir en un mundo globalizado.

En su opinión, las empresas han incorporado "de manera definitiva en su ADN" la internacionalización y ha confiado en que esta relación con el mercado exterior se convierta en algo estable y no coyuntural. En todo caso, ha querido "visibilizar la gran labor de las empresas" que han apostado por salir al exterior y ha comentado que es responsabilidad de todos, también de las entidades financieras, que se mantenga esa tendencia.

"PELIGROSÍSIMO"

Por su parte, el catedrático de la Universidad de Zaragoza y coordinador del nuevo número de esta revista, José María Serrano, ha remarcado que tras años en los que el sector exterior ha ayudado a crecer "sería peligrosísimo desandar el camino andado".

"El sector exterior para la economía española ya no es lo de fuera", sino que es una parte más de la economía española y ha destacado también las inversiones de empresas españolas en el exterior, que se han "multiplicado por diez" en los últimos años, para sostener que si la economía internacional no crece "nos afectará más que a otros países", al estar más abiertos a estas relaciones comerciales internacionales.

Serrano ha apuntado que 2008 fue "un punto de inflexión en el sector exterior de la economía española" y ha estimado que este impulso que ha generado "será sostenible a medio plazo", dado que en un 40 por ciento responde a elementos estructurales y un 60 por ciento a factores coyunturales.

El catedrático ha destacado, asimismo, que existen 379 productos que exporta España "en condiciones muy competitivas", frente a una media de 159 en el caso de productos europeos, por lo que "España es competitiva en muchos productos".

Se ha referido también a la situación del turismo para indicar que la llegada de viajeros a España ha bajado, si bien "aumenta el gasto por turista", por lo que los ingresos son mayores, al atraer a más norteamericanos y asiáticos.

Por último, la profesora de la Universidad de La Rioja, María Cruz Navarro, ha mencionado la situación del sector de servicios no turísticos para destacar su dinamismo, su capacidad "compensatoria" y su diversificación geográfica como factores clave para que siga creciendo, aunque ha observado que se verá afectado, como el resto del sector exterior, por el Brexit o las guerras comerciales.