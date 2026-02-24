La Fundación 14 de Abril expone 'Mujeres en el exilio: Represión y olvido' hasta el 2 de marzo

La coordinadora de IU Aragón, Marta Abengochea, y la diputada provincial de Memoria Democrática de la DPZ, Nerea Marín, visitan la exposición 'Mujeres en el exilio: Represión y olvido', de la Fundación 14 de Abril. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sede de IU Aragón, en la calle Coso, 172 de Zaragoza, acoge hasta el 2 de marzo, en horario de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes, la exposición 'Mujeres en el exilio: Represión y olvido', organizada por la Fundación 14 de Abril y que, con apoyo de la Diputación de Zaragoza (DPZ), después recorrerá varias localidades, como Utebo, de la provincia de Zaragoza.

La coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengochea, ha destacado, en declaraciones a Europa Press, "el aporte fundamental" de la Fundación 14 de Abril, "no solamente porque la memoria democrática es fundamental en la lucha contra el auge reaccionario, en defensa de la democracia, sino también porque aporta el debe que tienen tanto la historia como la memoria democrática con las grandes olvidadas, que son las mujeres".

"Gracias a la lucha, al trabajo, a las redes tejidas de solidaridad y de resistencia de estas mujeres, tanto durante la guerra civil como durante el franquismo, podemos hablar ahora de lucha antifranquista y de consecución de la democracia", ha manifestado Abengochea.

La dirigente de IU Aragón ha puesto de relieve la "constante voluntad" de la DPZ "en el avance de la memoria democrática", recalcando la "voluntad política firme y decidida". Ha expresado su deseo de que la exposición sea acogida también por las asociaciones vecinales, sindicatos y cualquier espacio de trabajo en común "en este tiempo de riesgo de involución democrática y en esta lucha común contra el fascismo".

La diputada provincial de IU y responsable de Memoria Democrática de la Diputación, Nerea Marín, ha indicado que en la exposición "se habla de las mujeres que fueron relegadas al olvido y silenciadas, siendo tan importantes como sus coetáneos".

Ha apuntado que esta exposición no solo se podrá ver en Zaragoza sino en los pueblos de la provincia de Zaragoza cuyos ayuntamientos lo soliciten, también en escuelas, institutos y centros de formación profesional, con la intención de que la muestra se incorpore al currículum educativo en el área de memoria democrática, "que es realmente importante".

Con la exposición se puede conocer a políticas como Victoria Kent o artistas e intelectuales como María Moliner, María Teresa Toral, Maruja Mallo, Manuela Ballester, Dolors Canals, la médico Amparo Poch y Gascón, la dramaturga Concha Méndez, la poeta Josefina de la Torre, la filósofa María Zambrano, o la maestra Carmen Conde, "también aquellas que sacaron adelante a las familias en el exilio y que, sin embargo, fueron silenciadas y relegadas, además de torturadas y muchas de ellas fusiladas".

AUSENCIA DE DOCUMENTOS OFICIALES

Los comisarios y coautores de la exposición, José Manuel Alonso y María José Bermúdez, han explicado, durante la presentación de la exposición, el proceso de investigación que les ha permitido reconstruir trayectorias personales a menudo fragmentadas y marcadas por la ausencia de documentos oficiales.

Alonso ha remarcado el desafío de localizar testimonios y materiales, "porque muchas de estas mujeres desaparecieron de los registros, pero no de la historia. Hemos intentado devolverles un rostro, un relato y un espacio propio".

Bermúdez, asimismo, ha enfatizado el impacto humano de la muestra. "Cada fotografía recuperada, cada carta encontrada y cada testimonio recogido nos hablaba de dolor, pero también de una enorme fortaleza. Lo que hoy vemos aquí es un homenaje a esa resistencia silenciosa", ha explicado.