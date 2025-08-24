La Fundación Agustín Alegre lleva los 'Clásicos en una hora' de Héctor Urién a Teruel y Mora de Rubielos

TERUEL 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Agustín Alegre pone en escena esta próxima semana en la provincia de Teruel 'Clásicos en una hora', una propuesta escénica singular a cargo de Héctor Urién, uno de los mejores contadores de historias de la escena nacional. Su fórmula combina humor, inteligencia y elegancia para acercar los grandes clásicos al público general en una hora vibrante, accesible y sorprendente.

El público podrá disfrutar de dos funciones diferentes, en dos escenarios únicos. Por un lado, este lunes 25 de agosto el Gran Hotel Botánicos de Teruel acogerá la representación de 'Don Juan Tenorio' --20.30 horas--.

Se trata de una revisión ágil, divertida y afilada del mito del conquistador, contada con el ritmo justo, la ironía precisa y la hondura de un estudioso de la obra.

El día siguiente, martes 26 de agosto, será el turno de la localidad de Mora de Rubielos. Allí, en el Castillo de Mora, a las 22.30 horas, se representará 'Romeo y Julieta', la historia de amor más célebre de todos los tiempos narrada con proximidad, emoción e inteligencia. Esta actividad puede incluir una visita acompañada al castillo desde la Sala de la Fundación Agustín Alegre a las 19.00 horas.

Los espectáculos tienen un coste por entrada de 10 euros en precompra en la web agustinalegretienda.org (8 euros para jubilados, habitantes de Mora de Rubielos y socios) y 12 euros en taquilla (10 euros con descuento). También podrán adquirirse entradas para ambos espectáculos por 18 euros.

Otra opción es la compra de la entrada incluyendo una visita especial al Castillo de Mora desde 18 euros o entrada junto a una lámina a elegir del maestro figurativo desde 25 euros.

EL SELLO DE URIÉN

Ambas funciones ofrecen un enfoque desenfadado pero riguroso de los grandes clásicos, con una demostración de maestría escénica en un formato breve y participativo. Héctor Urién logra acercar obras esenciales de la literatura universal con sensibilidad, humor y una enorme capacidad para conectar con el espectador.

Una forma amena y profundamente humana de volver a disfrutar de una gran historia, y de demostrar --con un magistral e innovador enfoque y una fuerza renovada-- que los clásicos aún tienen mucho que decirnos.

PROPUESTA DE CALIDAD PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Se trata de una nueva iniciativa de la Fundación Agustín Alegre que sigue su línea habitual de espectáculos y experiencias seleccionadas con especial cuidado, siempre apostando por formatos accesibles y lenguajes diferenciados que aspiran a tener un valor transformador.

Iniciativas que combinan belleza, rigor y empatía para invitar a públicos diversos a disfrutar del arte y la cultura en entornos nuevos y únicos. Todas sus actividades responden a una doble vocación: acercar experiencias artísticas cuidadas al gran público y desarrollar, al mismo tiempo, una línea de acción social innovadora y transformadora. Una visión diferente, orientada al cambio. Una labor dirigida especialmente a colectivos con diversidad funcional y sus familiares y cuidadores --para la Fundación, Personas Mágicas--.

Un enfoque que invita a mirar el mundo desde otra perspectiva: más calmada, más sensible, más justa, más humana.

La Fundación Agustín Alegre, con la colaboración del Ayuntamiento de Mora de Rubielos, ya ha impulsado este mes de agosto propuestas tan especiales como la visita teatralizada nocturna al castillo de la localidad, la charla astronómica y visión de Perseidas en un espacio exclusivo de la fortaleza, de la mano del grupo Vive Universo, o el emocionante viaje sonoro con Sarabel Delgado en el sorprendente espacio de resonancia que es la capilla del palacio construido por los Fernández de Heredia.

Con las dos actuaciones de 'Clásicos en una hora', la entidad ofrece una nueva muestra de su línea de promoción cultural en el territorio. La entidad sigue trabajando de forma fiel a sus fines fundacionales: proteger y promocionar el legado de Agustín Alegre, considerado uno de los mejores pintores figurativos de su generación; gestionar cultura y patrimonio para dinamizar y enriquecer el territorio; y como objetivo final --y más importante--, dedicar todos los recursos captados a través de estas actividades a la atención y apoyo a personas con gran dependencia y a sus familiares y cuidadores.

La institución creada por el gran pintor turolense ya tiene preparadas nuevas y sorprendentes propuestas para los próximos meses, tanto en el ámbito turístico y cultural como en el social y asistencial, siempre con el mismo espíritu: crear experiencias que conectan y pretenden despertar una nueva sensibilidad.

Desde su creación en 2017, la Fundación Agustín Alegre ha desarrollado una intensa labor cultural y social, con el objetivo de proteger y difundir el legado del Maestro Agustín Alegre, considerado uno de los grandes referentes del arte figurativo en España.

Entre sus iniciativas más destacadas se encuentra la exposición permanente en el Castillo de Mora de Rubielos, que permite conocer de forma accesible y cuidada la obra del artista en uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de Aragón.

La Fundación también ha impulsado visitas acompañadas al castillo, recorridos teatralizados nocturnos, conciertos, talleres y experiencias sensoriales que combinan arte, historia y emoción, generando propuestas únicas que enriquecen la oferta cultural del territorio.

Esta ocasión es, además, la primera vez que la Fundación presenta un espectáculo propio en la ciudad de Teruel, aunque ya ha participado anteriormente en exposiciones benéficas y en acciones culturales puntuales.

No será la última: el compromiso con la capital se amplía y tendrá continuidad. Coincidiendo con la 'Partida de Diego' se ofrecerá una nueva oportunidad de conseguir la colección '1217: Los Amantes de Teruel. Leyenda viva'. Una colección de más de 35 láminas de dibujos del Maestro turolense que cuentan la Leyenda en una edición de lujo, numerada y limitada que se revalorizará como obra gráfica del autor. También destaca su línea de trabajo social, especialmente enfocada en la atención a personas con diversidad funcional (Personas Mágicas) y a quienes les cuidan.

La campaña 'No estamos solos', con más de 380.000 visualizaciones en redes sociales, visibilizó con gran impacto la labor de los cuidadores familiares.

Actualmente se desarrolla una fase piloto del proyecto PIDE (Punto de Información y Derivación y Espacio de encuentro) para dar apoyo y orientación a las personas que lo necesiten nada más recibir un diagnóstico que requiera de cuidados específicos.

En el último trimestre del año se pondrá en marcha una campaña de captación de socios, empresas colaboradoras y mecenas a nivel nacional que dará un nuevo impulso a los proyectos de la Fundación. Hacerse socio de la entidad puede suponer, dependiendo del grado de apoyo económico, grandes ventajas en los servicios de la Fundación (tanto en lo social como en lo cultural) así como el acceso a experiencias exclusivas e incluso la adquisición de obra gráfica del Goya del siglo XXI en unas condiciones muy especiales.

Del mismo modo, se producirá una ampliación del Patronato de la Fundación a la que pueden optar Instituciones, empresas y particulares destacados como fórmula para añadir enfoques y objetivos y como vía para la aportación económica, de recursos o conocimientos. Una nueva etapa para seguir creciendo, conectando y construyendo.

Desde el legado del genial pintor a las manifestaciones artísticas de calidad de cualquier disciplina, con un objetivo común de apoyo y ayuda a los grandes dependientes y a sus familiares y cuidadores. Una cultura más accesible, inclusiva y profundamente humana. Agustín Alegre habría cumplido este pasado jueves 88 años de edad.