Fundación 'la Caixa' eleva a 19 millones su presupuesto para acción social en Aragón en 2025

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el presidente de la Fundación 'la Caixa' firman el acuerdo. - FUNDACIÓN 'LA CAIXA'

ZARAGOZA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el presidente de la Fundación 'la Caixa', Isidro Fainé, han firmado en Zaragoza un acuerdo marco que contempla la colaboración entre estas dos instituciones en materia social, educativa y cultural. Esta colaboración establece que la Fundación 'la Caixa' dedica a acción social en esta comunidad 19 millones de euros en 2025, frente a los 18 millones del año anterior.

Entre los objetivos básicos marcados en el convenio, destacan los de colaborar para la mejora de las condiciones de vida de la infancia más vulnerable, fomentar el envejecimiento activo de las personas mayores, facilitar el acceso al empleo a colectivos desfavorecidos y velar por la atención integral a pacientes con enfermedades avanzadas, así como contribuir al bienestar de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.

La divulgación de la cultura y de la ciencia, a través de CaixaForum Zaragoza; la programación de exposiciones y actividades itinerantes; el apoyo a la comunidad educativa; la formación de los jóvenes; y las convocatorias de investigación biomédica son otras de las líneas de trabajo en Aragón.

"La inversión de la Fundación 'la Caixa' en Aragón ha aumentado progresivamente en los últimos años, reforzando nuestro vínculo histórico con la comunidad y con sus ciudadanos. Esto nos permite intensificar nuestra acción social con el objetivo de dar una respuesta rápida y eficiente a los retos sociales del momento, siempre en colaboración con el Gobierno de Aragón y con las entidades sociales aragonesas, que son quienes mejor conocen las necesidades específicas del territorio", ha explicado Isidro Fainé.

Por su parte, Jorge Azcón ha querido destacar que "el trabajo y la importancia de la colaboración público-privada en acción social es determinante para generar un impacto social más profundo y duradero. La unión de esfuerzos entre administraciones, empresas, fundaciones y entidades sociales incrementa nuestra capacidad de acción. Por ello, este Gobierno ha hecho una apuesta total por las políticas sociales y agradecemos que entidades como la Fundación 'la Caixa' amplíen su presupuesto destinado a estos proyectos".