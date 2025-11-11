Fundación Caja Rural de Aragón, Embou y Cartv premiarán el emprendimiento innovador en el medio rural.

ZARAGOZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rural de Aragón, Embou y la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (Cartv) han convocado la IV edición de los Premios Rural Emprende, un programa destinado a apoyar el emprendimiento en el medio rural aragonés.

Se premiarán las iniciativas que destaquen por la innovación, la sostenibilidad, la generación de empleo y la fijación de población en localidades de menos de 15.000 habitantes, ha informado Fundación Caja Rural de Aragón.

Las inscripciones están abiertas hasta el 26 de enero de 2026 a las 15.00 horas y se realizan exclusivamente a través del formulario disponible en 'www.ruralemprendearagon.es'.

Podrán presentarse personas físicas o jurídicas con sede en municipios aragoneses de menos de 15.000 habitantes, tanto para nuevas iniciativas como para proyectos en marcha con menos de 12 meses de antigüedad.

La candidatura debe incluir toda la documentación requerida en las bases sobre la actividad y el plan de negocio junto con un vídeo de presentación en formato horizontal de entre 1 y 3 minutos en formato 'mp4'.

UN PRIMER PREMIO DE 6.000 EUROS Y UNA CAMPAÑA

Los premios consisten en un primer premio de 6.000 euros y una campaña publicitaria en Aragón TV y Aragón Radio compuesta por la realización de un 'spot' de televisión y una cuña radiofónica de 20 segundos con 20 pases en cada medio.

Habrá un segundo premio con un año de Internet gratuito, consultoría avanzada en inteligencia artificial (IA) con Embou y mentorización financiera de un año por Caja Rural de Aragón. Además, todas las candidaturas presentadas obtendrán visibilidad en la web de esta iniciativa y en el canal de 'YouTube' de la televisión autonómica.

La directora de la Fundación Caja Rural de Aragón, Laura Prada, ha subrayado que, a través de estos premios, pretenden "facilitar a los emprendedores del territorio una ayuda, a menudo imprescindible, para dar los primeros pasos en la materialización de una idea de negocio que se convierta en generadora de oportunidades de empleo y riqueza en el medio rural".

Desde Embou, su director de Negocio y Marketing, Etién Aldea, ha destacado que "conectar no es solo tender una red: es convertir esa conexión en actividad, empleo y futuro en los pueblos de Aragón". Por ello, ponen a disposición del programa su red, su equipo y su ecosistema para acompañar a quienes emprenden desde el territorio "de forma práctica y cercana".

Por primera vez, la Cartv se suma a Rural Emprende y su directora general, Raquel Fuertes, ha celebrado compartir viaje con Embou y Caja Rural de Aragón. "Juntos daremos apoyo financiero, tecnológico y visibilidad: tierra, sol y agua para que estos proyectos broten con fuerza. Con la visibilidad empieza el camino para cualquier proyecto. Si te ven, te encuentran; y si te encuentran, te eligen", ha expresado.

El acto de presentación ha contado con la participación de Sergio Bernués, quien ha explicado en una conferencia el vínculo entre el humanismo, la tecnología y la inteligencia artificial en todo lo relacionado con la emprendeduría.

DOS FASES DE VOTACIÓN

La selección combinará evaluación profesional y votación popular en dos fases. En la primera, se valorará la documentación y el vídeo según los criterios de calidad de la presentación, sostenibilidad e innovación, impacto económico y social e impacto en el territorio por un comité evaluador integrado por un representante de Fundación Caja Rural de Aragón, otro de Embou y otro de CARTV.

La votación popular se realizará del 4 al 18 de febrero de 2026 dando a 'Me gusta' en los vídeos oficiales de cada candidatura en el canal de YouTube de Aragón TV.

Los tres proyectos mejor puntuados accederán a la segunda fase, que consistirá en una presentación final de hasta 3 minutos ante el jurado y el público en la gala final del 12 de marzo de 2026 a las 18.30 horas en el Edificio de Caja Rural de Aragón, con un comité integrado por un representante de Fundación Caja Rural de Aragón, otro de Embou, otro de CARTV y dos miembros independientes expertos en emprendimiento.