Fundación Dinópolis entregará el tercer número de la serie 'Paleoguías' a los visitantes durante este fin de semana

Los visitantes de Dinópolis durante el fin de semana del 5 y 6 de octubre recibirán como obsequio un ejemplar del tercer número de la Serie Paleoguías, en el marco del Día Internacional de la Geodiversidad, que se celebrará el 6 de octubre. Se entregará este documento hasta agotar los 3.000 ejemplares impresos.

Esta serie de publicaciones de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis tiene el objetivo de educar y difundir la paleontología al público general. En esta ocasión, la edición de la Paleoguía03, corresponde a la versión divulgativa del trabajo científico ganador de la edición del año 2023 del Premio Paleonturología 23, que recayó en el trabajo The Mesozoic terminated in boreal spring, y que fue publicado en la revista Nature por Melanie A.D. During, Jan Smit, Dennis F.A.E. Voeten, Camille Berruyer, Paul Tafforeau, Sophie Sanchez, Koen H.W. Stein, Suzan J.A. Verdegaal-Warmerdam y Jeroen H.J.L. van der Lubbe.

Estos mismos paleontólogos son los autores de la Paleoguía03 titulada: 'El meteorito que provocó la extinción de los dinosaurios, impactó en la primavera boreal', que ha sido coordinada por los paleontólogos de la Fundación Luis Miguel Sender y Alberto Cobos, y que en su edición ha contado con el apoyo de Dinópolis y Caja Rural de Teruel.

Dicha publicación consta de textos, fotografías y gráficos a todo color, y estará disponible también de forma gratuita en la web de la Fundación Dinópolis, en el siguiente enlace: 'https://www.fundaciondinopolis.org/index.php/actividades/dif...', en sus versiones en español e inglés.

Esta Paleoguía03 muestra el estudio de las evidencias del impacto meteorítico que acabó con los dinosaurios y otros animales, encontradas en rocas pertenecientes justo al límite Cretácico / Terciario en el famoso yacimiento de Tanis, en Dakota del Norte (Estados Unidos).

La presencia de esférulas de vidrio meteorítico en el interior de las agallas de peces fosilizados, así como las deducciones extraídas del patrón de crecimiento de los huesos de estos animales conservados en este yacimiento, indican que estos peces estaban vivos en el momento en el que fueron enterrados por los efectos del tsunami gigante provocado por la caída del meteorito que se estrelló, hace 66 millones de años, en las costas de la actual Península del Yucatán, en México, y que el evento tuvo lugar durante la primavera en el hemisferio norte.