La Fundación Dinópolis sigue dando "una nueva visibilidad" a las huellas de dinosaurio de Teruel

Una huella hallada en el yacimiento de El Castellar. - FUNDACIÓN DINÓPOLIS

TERUEL 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis inició hace un lustro un proyecto de difusión, preparación y restauración paleontológica en yacimientos de icnitas en el entorno de la denominada "La Carretera de las Huellas de Dinosaurio". La ruta principal y otras alternativas, que se articulan principalmente entre las poblaciones de El Castellar y Galve, discurren por varios municipios turolenses en las que se vienen desarrollando importantes investigaciones paleontológicas.

Para que los visitantes a estos yacimientos puedan observar de forma precisa las icnitas, desde el equipo multidisciplinar de la Fundación se viene desarrollando una metodología de remarcado que permite, no solo una mejor y rápida observación a ojos de los no especialistas, sino también su conservación. Para ello, las huellas de dinosaurios son tratadas con productos consolidantes e hidrofugantes, sin perjudicar a estos fósiles.

En el marco de este proyecto la Fundación está realizando actuaciones sobre el yacimiento "El Castellar" (situado en la población homónima) y considerado, por el momento, el yacimiento icnológico más importante de Aragón por su trascendencia científica, ya que allí se han definido dos nuevos tipos de huellas para la ciencia, entre otros aspectos. Como parte de los trabajos, y debido al elevado número de huellas en este yacimiento (se han contabilizado más de 800), se ha realizado solo el remarcado de algunas de ellas en los rastros más importantes. Un ejemplo de ello es el rastro principal, con más de 23 metros de largo, de Deltapodus ibéricus.

Este conjunto de huellas consecutivas de un mismo dinosaurio productor, en las que las icnitas de los pies tienen forma semitriangular y las de las manos forma de media luna, fueron producidas por un estegosáurido. Otro rastro muy importante, que también se ha remarcado para su idónea visualización, es el asignado a Iberosauripus grandis.

Este rastro, compuesto por varias huellas tridáctilas de pies de gran tamaño (58 centímetros de longitud), fue producido por un gran carnívoro megalosáurido de unos 10 metros de longitud. Estos icnotaxones fueron descritos en este yacimiento por paleontólogos de la Fundación en publicaciones especializadas de alto impacto científico en los años 2010 y 2014, respectivamente.

También en el yacimiento "El Castellar" se han remarcado otras icnitas, asignadas a Megalosauripus, cuyos productores fueron otros dinosaurios carnívoros, aunque de menor tamaño que los anteriores, y más rastros de estegosáuridos. Hay que tener en cuenta que otro de los hitos científicos que ostenta este yacimiento del Jurásico Superior (hace unos 145 millones de años) es que en él se ha demostrado por vez primera en todo el mundo el comportamiento gregario de estos dinosaurios con placas (junto con otro yacimiento en Aguilar del Alfambra, también en Teruel).

Además de en "El Castellar" se han remarcado algunas icnitas en otros dos yacimientos de "La Carretera de las Huellas de Dinosaurio": "Camino El Berzal", también en el municipio de El Castellar, y "Ababuj", situado en la población homónima.

En ambos yacimientos se han resaltado rastros de huellas tridáctilas, producidas por dinosaurios terópodos, y rastros o huellas aisladas cuyos productores fueron dinosaurios saurópodos (herbívoros cuadrúpedos con el cuello y la cola largos y con cabezas pequeñas en relación a la longitud total del cuerpo).

De esta manera ya son seis los yacimientos de icnitas en los que se ha implantado este nueva técnica: dos en El Castellar ("El Castellar" y "Camino El Berzal"), dos en Ababuj ("Ababuj" y "Santa Ana") y dos en Aguilar del Alfambra ("Aguilar 1" y "Aguilar 3").

Esta actuación, que además del avance en el conocimiento científico tiene un alto componente educativo y divulgativo, se engloba en el proyecto denominado "Los yacimientos paleontológicos de la provincia de Teruel como factor de desarrollo territorial", subvencionado por el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel (a través del Departamento de Vicepresidencia del Gobierno y Departamento de Presidencia, Economía y Justicia).

Asimismo, forma parte de las acciones del Grupo de Investigación FOCONTUR, financiado a través del Gobierno de Aragón, y cuenta también con la financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España a través de la Unidad de Paleontología de Teruel. La actuación paleontológica cuenta con el respaldo del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.