Fundación Ibercaja apoya un proyecto para la regeneración de praderas marinas en el mar Mediterráneo

Plantación de Posidonia - FUNDACIÓN IBERCAJA

ZARAGOZA, 16 (EUROPA PRESS)

Fundación Ibercaja continúa su compromiso medioambiental con el apoyo a proyectos que contribuyen al cuidado y preservación del planeta. En este caso, a través de su colaboración en un proyecto para la regeneración de las praderas marinas de posidonia en el mar Mediterráneo.

La entidad ha contribuido a un proyecto, impulsado por Co 2 Revolution con una actuación localizada en la costa de Torredembarra (Tarragona) centrada en reforestar los fondos marinos con plántulas de esta especie adaptadas a cada ecosistema. Para llevar a cabo esta acción, se han utilizado módulos de plantación biodegradables con anclaje al fondo marino formadas por 36 plántulas de posidonia en sacos de arena.

El objetivo de este proyecto es revertir la situación actual de la posidonia oceánica en el Mediterráneo, donde jugarán un papel vital en la mitigación del cambio climático y la preservación de la diversidad genética de cada área costera.

LA POSIDONIA OCEÁNICA

Las praderas marinas, en especial la Posidonia, se consolidan como los pulmones azules de nuestro planeta con características similares a las plantas terrestres, como raíces, tallo, rizomatoso y hojas dispuestas en matas.

Esta planta constituye la comunidad clímax del mar Mediterráneo y ejerce una considerable labor en la protección de la línea de costa de la erosión. Dentro de ellas viven muchos organismos animales y vegetales que encuentran en las praderas alimento y protección.

La Posidonia oceánica, además de proteger un inmenso ecosistema marino, desempeña un papel esencial en la captura de carbono, al absorber y almacenar carbono atmosférico, contribuyendo significativamente a la descarbonización del entorno marino y, por ende, a la mitigación del cambio climático.

La Posidonia tene capacidad de capturar y almacenar CO hasta 20 veces más que los bosques, por lo que la protección y regeneración de sus praderas submarinas es de vital importancia para mitigar los efectos del cambio climático.

El Mediterráneo es, actualmente, uno de los mares más contaminados y sobreexplotados del planeta, sometido a un estrés constante y extremo. De hecho, la extensión de praderas marinas en el mar Mediterráneo se ha reducido en un 40% desde 1960.

PROYECTO DE PLANTACIÓN EN EL PUERTO DE TORREDEMBARRA

El desarrollo técnico de esta iniciativa ha constado de diferentes etapas. Por una parte, el proceso llevado a cabo en laboratorio para colocar las semillas en un lecho de arena para su posterior germinación en acuarios adaptados a las condiciones de temperatura, salinidad y oxigenación del Mediterráneo.

Por otro lado, el diseño y la fabricación del Tepe de Posidonia con el que poder realizar el endurecimiento y transporte de las plantas con seguridad y calidad, así como con materiales biodegradables.

Por último, se lleva a cabo la colocación del Tepe de Posidonia en el puerto. Esta fase de endurecimiento consiste en mantener durante 6 meses las plantas de Posidonia ya colocadas en los Tepes con el fin de fortalecer la planta y fomentar el desarrollo de las raíces.

El lugar de la implantación debe ser directamente el mar, priorizando zonas de protección como los puertos, ya que hay movimiento de agua, pero sin estar sometido a los embates directos del oleaje.

La sostenibilidad y la protección del medioambiente son un eje transversal a toda la actividad impulsada por Fundación Ibercaja en su compromiso por garantizar el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado de la naturaleza y el bienestar social.