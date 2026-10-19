Fundación Ibercaja impulsa un programa de emprendimiento juvenil para fomentar empleabilidad y retener talento en Ceuta

Archivo - Sede de la Fundación Ibercaja, en Zaragoza. - CHUS MARCHADOR - Archivo

ZARAGOZA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja, en colaboración con Fundación CajaCanarias, Fundación Caja Ávila y Fundación CAI, pondrá en marcha 'Impulsa Ceuta', una iniciativa destinada a fomentar el emprendimiento juvenil, impulsar la innovación y contribuir a la retención del talento joven en la ciudad autónoma.

El programa nace con el objetivo de activar el potencial de los jóvenes ceutíes para transformar los retos y oportunidades de la ciudad en proyectos empresariales capaces de generar valor económico y social.

Para ello, 'Impulsa Ceuta' plantea un itinerario integral que combina formación, innovación, acompañamiento y experimentación práctica, permitiendo a los participantes recorrer todas las fases necesarias para convertir una idea en una iniciativa empresarial viable.

Con una duración total de 18 meses, el proyecto se desarrollará en formato híbrido, combinando actividades presenciales en Ceuta con sesiones digitales de seguimiento y validación.

Esta metodología permitirá concentrar los momentos de trabajo colaborativo y generación de ideas en la ciudad, mientras que las fases de acompañamiento y desarrollo de los proyectos se llevarán a cabo de forma online para garantizar la continuidad del proceso.

IDENTIFICACIÓN DE RETOS Y FASES

La iniciativa comenzará con la identificación de retos estratégicos de Ceuta en colaboración con instituciones y agentes del ecosistema local. Después, se abrirá una convocatoria dirigida a jóvenes interesados en formar parte del programa, quienes participarán en un proceso estructurado de ideación, diseño y desarrollo de soluciones innovadoras.

Entre las distintas fases del itinerario destacan la celebración de jornadas de inspiración, de ideación y prototipado, (Ideathon y Hackathon), la validación de los proyectos en el mercado mediante un bootcamp especializado y la presentación final de las iniciativas ante un jurado en un Demo Day que reconocerá las propuestas con mayor potencial de impacto y desarrollo.

'Impulsa Ceuta' apuesta por metodologías innovadoras y experiencias de aprendizaje práctico que permitan a los participantes desarrollar habilidades emprendedoras, identificar oportunidades de negocio y contrastar sus proyectos con potenciales usuarios y expertos, favoreciendo así la creación de soluciones ajustadas a las necesidades reales del territorio.

El programa culminará con la selección de tres proyectos ganadores, que recibirán apoyo económico para impulsar su puesta en marcha, así como un proceso de mentoría y acompañamiento durante doce meses destinado a facilitar su consolidación y crecimiento.

Este respaldo pretende favorecer que las iniciativas puedan constituirse y desarrollarse en Ceuta, contribuyendo al fortalecimiento del tejido económico local y a la generación de nuevas oportunidades para los jóvenes de la ciudad.

A través de esta actuación, Fundación Ibercaja, junto con Fundación CajaCanarias, Fundación Caja Ávila y Fundación CAI, reafirman su compromiso con el desarrollo social y económico de los territorios, apostando por la juventud, la innovación y el emprendimiento como herramientas para construir oportunidades de futuro y generar un impacto positivo y duradero en la sociedad.