Fundación Ibercaja premia a los ganadores del XXV concurso Reporteros en la Red

ZARAGOZA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha entregado los premios a los ganadores del concurso Reporteros en la Red, que este año ha llegado a su vigésimo quinta edición con 437 participantes.

Los galardones se han entregado en una gala presentada y dinamizada por Teatro Indigesto en el Patio de la Infanta de Zaragoza, con la participación de alumnos, docentes y miembros del jurado, ha informado Fundación Ibercaja.

El ganador de esta edición en la modalidad "artículo escrito" del área temática Ciencia y tecnología ha sido Daniel Salanova, que cursa 3º de ESO en el Colegio Buen Pastor de Sevilla por su trabajo 'La teoría de cuerdas: el hilo invisible del universo', y en la categoría de Bachillerato, el trabajo ganador ha sido 'La fórmula de la felicidad', realizado por Sara Santos y Bárbara García, que cursan 1º en ese mismo centro escolar de la capital hispalense.

En la modalidad audiovisual, los galardonados han sido Erik Esqués, Manuel Martín de Vidales y Candela Martínez, alumnos de 2º de ESO en el IES Torre de los Espejos de Utebo (Zaragoza) por su vídeo 'Contra el cáncer somos uno'.

En el área Educación Financiera, la galardonada ha sido Sofía de Freitas de 2º de ESO del Institut Can Vilumara de L'Hospitalet de Llobregat, con su proyecto 'MADE IN* lo que no dice la etiqueta', mientras que en Bachillerato han resultado vencedoras Vivian Gisell Espinales y Paula Bescós, de Escuelas Pías, Montal-Calasanz de Zaragoza por su trabajo 'El precio del crecimiento: consecuencias ambientales y sociales de la expansión industrial'.

Con respecto al vídeo, los ganadores han sido Nerea Bustillo, Mar Gonzalo y Hugo García, de 4º de ESO del IES Pintor Luis Sáez de Burgos.

MOVILIDAD

Dentro del ámbito Movilidad, han sido premiados Alba y Hugo Cantero, alumnos de 4º de ESO del Colegio Cristo Rey Escolapios de Zaragoza y su trabajo 'El transporte autónomo', e Irene Gotor, del centro Bachillerato Escuelas Pías de la capital aragonesa con su proyecto 'Más allá de los vehículos eléctricos'.

En cuanto a la modalidad audiovisual, Fundación Ibercaja ha reconocido el vídeo 'Un viaje al pasado y futuro del turismo y la movilidad', realizado por Leire Rodríguez de Guzmán, Rukaia Lamghari, Rabab Lahlou, Claudia Belén Oygata y Bianca Sutakova, de 1 CFGS del IES Miralbueno de Zaragoza.

En esta edición han participado 437 alumnos de centros escolares de toda España, que han presentado 279 trabajos.

El concurso Reporteros en la red tiene como finalidad completar la formación y la educación de los alumnos a través del uso y manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC); incentivando y entrenando a los estudiantes para la labor de investigación, individual o en equipo, en la búsqueda de información y de los conocimientos y conceptos necesarios para realizar un trabajo de divulgación científica o educación financiera, y mejorar la destreza de los alumnos en el uso de internet como fuente de información útil para su formación académica.