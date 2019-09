Fundación Ibercaja renueva colaboración con Excelentia para la temporada de conciertos

Actualizado 12/09/2019 16:52:33 CET

ZARAGOZA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha renovado su colaboración con la Fundación Excelentia para el desarrollo de la temporada de conciertos 2019/2020 en Zaragoza Y Madrid. El director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo Escrig, y el presidente de la Fundación Excelentia, Javier Martí, han rubricado el convenio, en la sede central de Ibercaja en Madrid.

Música española y aragonesa y bandas sonoras de cine en el Auditorio de Zaragoza La temporada de Conciertos Excelentia 2019/2020 traerá diez actuaciones al Auditorio de Zaragoza, comenzará el 20 de septiembre con "Pasión por España: El concierto de Aranjuez y se prolongará hasta junio de 2020, ha informado Fundación Ibercaja en una nota de prensa.

Para octubre está programado el concierto: "Game of thrones & the best epic film music", para noviembre "Carmina Burana", para diciembre "Marvel Universe & and the best epic film music" y "Los tres reyes del cine. Morricone, Zimmer y John Williams" y otros cinco conciertos de enero a junio de 2020.

Grandes Clásicos, zarzuela, música española y en familia en Madrid

La programación musical se desarrollará en el Auditorio Nacional de Madrid, el Teatro Real y el Auditorio Palacete Duques de Pastrana de Madrid y ofrece treinta y dos conciertos organizados en los ciclos: Grandes clásicos, Música y vino, Conciertos extraordinarios y Ciclo en familia del auditorio, que se celebrarán desde este mes de septiembre y hasta junio de 2019.

El Teatro Real acogerá la "Gala Española" el 13 de octubre, el ciclo Grandes clásicos se abrirá en la Sala Sinfónica del Auditorio el próximo 26 septiembre con el concierto "Carmina Burana" y en la Sala de Cámara tendrá lugar el ciclo "Música y vino", que se ofrecerá los sábados y comenzará el 19 de octubre con "Inmortal Bach".

MÁS CONCIERTOS

La Sala Sinfónica también acogerá el ciclo de Conciertos extraordinarios que incluye el Concierto de Año Nuevo, la actuación del Orfeón Donostiarra, la Pasión según San Mateo y la gran noche de la Zarzuela. Además del 27 de octubre de 2019 al 15 de marzo de 2020 tendrá lugar el ciclo en familia del auditorio.

La firma del convenio se enmarca dentro de los objetivos que Fundación Ibercaja tiene de crear, realizar y fomentar obras sociales y culturales que impulsen el desarrollo de su ámbito de actuación.

Por su parte, la Fundación Excelentia tiene como finalidad contribuir a la promoción del patrimonio lírico-musical e impulsar la creación y representación de las artes musicales en todas sus variedades. Con esta actuación Fundación Ibercaja reafirma su apoyo a esta programación cultural de la Fundación Excelentia.