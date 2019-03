El ganador del premio Comunicar con Valores 2019 defiende el perdón como el mejor final para cualquier conflicto

Publicado 28/03/2019 15:10:31 CET

El arzobispo de Zaragoza subraya la contribución de Cotelo a fomentar "la cultura del encuentro"

ZARAGOZA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ganador del premio Comunicar con Valores 2019, el productor y director de cine Juan Manuel Cotelo (Madrid, 1966), ha asegurado que "el perdón es el mejor final para cualquier conflicto", algo que "funciona en la práctica, incluso en personas que dicen que no creen" en él.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación, antes de recibir este galardón, concedido por el Arzobispado de Zaragoza, acto que ha tenido lugar en la Sala 'Idéntitas' del Alma Mater Museum de la capital aragonesa.

Presidido por el arzobispo de Zaragoza, monseñor Vicente Jiménez, ha contado con la asistencia de diferentes autoridades, como los rectores de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, y de la Universidad San Jorge, Carlos Pérez Caseiras.

Cotelo, fundador y director de la productora Infinito + 1, ha explicado que la motivación de sus trabajos es "contar historias bonitas que merecen la pena ser contadas" y ha agradecido un galardón que le anima "a seguir haciéndolo".

Se ha referido a varias de sus películas, entre ellas, 'El mayor regalo', estrenada el pasado mes de noviembre y que ya ha llegado a 20 países y, por ahora, se podrá ver en hasta 33, así como a través de Netflix.

Según ha dicho, el cien por cien de los protagonistas "no creyeron en el perdón hasta que lo vivieron". Ha precisado que quienes "habían hecho mucho daño decían que no tenían perdón" y los que habían recibido el daño consideraban que lo que habían sufrido no se podía perdonar.

Unos y otros pensaban que "estaban condenados al rencor, la tristeza y la vergüenza", pero, finalmente, pudieron pedir perdón y perdonar y "tienen una nueva vida" y "se han renovado por dentro". "Eso es lo que tiene el perdón, que no puedes comprender por qué un día estás sin paz y al día siguiente la tienes, a pesar de mantenerse la herida".

IMPACTO

Cotelo ha expresado su satisfacción por el impacto que está teniendo este film en los espectadores y ha contado el caso de una persona que le paró por la calle, en España, y le explicó que había visto la película tres veces, una solo, otra con su hermano, con quien no hablaba hacía cinco años y una tercera con su hermana, con quien tampoco hablaba desde hacía cinco años, habiéndose reconciliado con ellos.

Ha apostillado que para ser perdonado hay que pedir perdón, y, si se recibe, "se agradece como un regalo, y, sino, se llora" porque "no se puede comprar".

Cotelo se ha felicitado de que haya personas que agradecen ver esta película, "no porque les haya gustado o porque se lo hayan pasado bien, sino porque les ha ayudado", para asegurar que es el motivo de su trabajo ya que "no buscamos entretener, ni llenar butacas vacías", aunque eso "nos gusta también", sino "que haya un espectador al que la película le ayude".

El productor y director ha asegurado que desde la productora no hacen estudios de mercado, sino que quieren exponer "cosas positivas de las personas y las cosas que solucionan problemas y dan esperanza" en un mundo "tan saturado de malas noticias y de la cultura del enfrentamiento".

A su entender, el cine tiene algo motivador, que es que "puede mostrar vidas y el espectador desea encontrase con historias que le hagan creer que puede mejorar", con personas que hacen cosas buenas, a pesar de que estos "no son los modelos más presentes en los medios de comunicación y en las películas".

CULTURA DEL ENCUENTRO

El arzobispo de Zaragoza, monseñor Vicente Jiménez, ha subrayado de Cotelo su contribución a fomentar "la cultura del encuentro, tan importante en nuestros días, dónde hay tanto individualismo, tanta tensión" y en el que "hace falta que nos encontremos en esa plaza común de la fraternidad de la que habla el Papa Francisco".

Además, ha esgrimido que el premiado encarna también los valores que promueve este galardón, que persigue distinguir a aquellas personas que trabajan por la dignidad de la persona, la defensa de los derechos humanos y tienen un compromiso con la sociedad "más allá de los intereses ideológicos, políticos y económicos, y sobre todo, pretenden hacer una defensa de los grandes valores humanos que encuentran su plenitud en el Evangelio".

El prelado ha mostrado su alegría por "la buena respuesta y acogida a esta tercera edición" de este galardón, concedido en su primer año a la periodista Rosa María Calaf y en la segunda al también periodista José Antonio Zarzalejos.

En esta ocasión, "nos hemos adentrado en una vida nueva, que es la del cine y del audiovisual, con la figura de Juan Manuel Cotelo, de gran magnitud en el cine moderno en España". De él, también ha dicho que "no cede a ningún tipo de presión, ni a la seducción para falsear la verdad", que es el camino para la libertad y la justicia.

Sobre su última película, el arzobispo ha reflexionado que el perdón es "algo sobrehumano, pero que en determinado momento puede realizarse, con valentía" y que permite "reconstruir la vida de las personas", para asegurar que perdonar "es el mayor regalo para quien perdona y para quien es perdonado".

El arzobispo ha indicado que con este premio se pretende señalar como la Iglesia "valora mucho la comunicación porque ella misma es mensaje, diálogo y coloquio" y forma parte de su misión transmitir la buena noticia del Evangelio de "alegría, fraternidad, justicia, solidaridad, amor y paz".

RECUERDO A RICARDO PEREDA

Monseñor Vicente Jiménez ha tenido un recuerdo especial para Ricardo Pereda, presidente de DIRCOM Aragón y miembro del jurado del premio 'Comunicar con valores', fallecido recientemente, y ha transmitido su pésame a su viuda, Mariola Conde, presente en el acto, así como al resto de su familia.

También han estado presentes los miembros del jurado Carmen Marta, profesora del grado de Periodismo de la Universidad de Zaragoza y directora de Radio Unizar; Jorge Miguel Rodríguez, director del grado de Periodismo de la Universidad San Jorge; Eva Pérez, directora de Contenidos de la Cadena SER Aragón; Teresa Azcona, directora general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, y José Antonio Calvo, delegado de Medios de la Archidiócesis de Zaragoza.

Han excusado su asistencia dos miembros del jurado, Daniel Pérez, delegado de Antena 3 Televisión en Aragón; y Ángel Herrero, director regional de COPE Aragón.