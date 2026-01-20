Garriga (Vox) achaca la votación de la Mesa del Parlamento extremeño a "un arrebato" de Guardiola e insiste en negociar

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha atribuido el resultado de la votación de los miembros de la Mesa del Parlamento de Extremadura a "un arrebato" de la presidenta en funciones de la Comunidad Autónoma y líder regional del PP, María Guardiola y a "una tomadura de pelo", y ha apostado por "poner ideas" sobre la mesa, recalcando que su formación tiende la mano al PP.

El diputado autonómico del PP Manuel Naharro Gata, ha sido elegido este martes como nuevo presidente de la Asamblea de Extremadura, en segunda votación y con el único apoyo de los 29 votos del Grupo Popular.

La sesión ha continuado con el resto de componentes de la Mesa de la Cámara regional, que han sido elegidos también a través de votación nominal y secreta de los 65 diputados. Beatriz Muñoz (Vox) es secretaria primera de la Mesa.

En declaraciones a los medios de comunicación, este martes en Zaragoza, Garriga ha dicho que Vox es "consciente" de los resultados de las recientes elecciones autonómicas de Extremadura, apuntando que "el PP perdió más de 10.000 votos, el PSOE perdió más de 100.000 votos y Vox fue la única formación política que duplicó el número de votos y el número de escaños", lo que su partido ha puesto "en todo momento" sobre la mesa de negociación con el PP.

"Nosotros seguimos con la mano tendida para hacer realidad lo que decidieron los extremeños el 21 de diciembre, que era un cambio absoluto en las políticas, de 180 grados", ha enfatizado Garriga, insistiendo en que el resultado "ha sido muy claro" porque los extremeños "no querían las políticas que seguía impulsando Guardiola".

A su juicio "lo que se ha producido hoy, lo que se ha producido estas últimas horas, es una auténtica tomadura de pelo" ya que "Guardiola se está riendo de los extremeños, se está riendo de la única formación política que ha crecido en representación parlamentaria", pero pese a "los desprecios" de Guardiola y del Partido Popular, la "responsabilidad" de Vox "va a seguir siendo tender la mano y estar dispuestos a poner ideas sobre la mesa".

La elección de la representante de Vox para la secretaría primera de la Mesa "son migajas", ha considerado Ignacio Garriga, quien ha dejado claro que "en ningún momento se nos ha trasladado la voluntad ni estaba en ningún momento en la mesa hablar sobre esos puestos", por lo que en su opinión "ha sido un arrebato de Guardiola en el último minuto para no sabemos qué trasladar a la opinión pública".

"Nosotros, insisto, seguimos abiertos con la mano tendida, pero hay que dejar muy claro que la responsabilidad la tiene la señora Guardiola", ha continuado el secretario general de Vox, quien ha preguntado "a qué juega Guardiola y a qué espera para ejercer el mandato de las urnas", reclamándoles que "tire a la basura de la Historia" las políticas socialistas para "cambiar absolutamente todo, reducir el gasto político, reforzar los servicios públicos, garantizar la prosperidad de los jóvenes y un largo etcétera".

"El cambio ha sido único y exclusivo de Guardiola, que se ha reído de Vox y de los extremeños", ha lamentado Ignacio Garriga, quien ha sido tajante: "Nosotros no hemos roto nada". También ha dicho que las negociaciones "deben ser privadas" y que su partido va a "seguir defendiendo lo mismo", que es "lo que quieren los extremeños".

"Aquí no se trata de que gane ella o gane Vox, sino de que ganen los extremeños", ha continuado, avisando de que "tirándonos migajas" no va a conseguir "lo que ella pretende".