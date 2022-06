Gastón dice que las medidas anticrisis del Gobierno "alivian y protegen" a los más vulnerables

ZARAGOZA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Planificación y Empleo del Ejecutivo autonómico, Marta Gastón, se ha referido al nuevo paquete de medidas anticrisis del Gobierno de España para hacer frente al alza de la inflación derivada de la guerra en Ucrania. "Por un lado, son de alivio, pero, sobre todo, de protección a los más vulnerables" y "esperamos que vengan respaldadas por el grueso del arco parlamentario".

Así lo ha explicado Marta Gastón en declaraciones a los medios de comunicación, tras la presentación de Plan Aragonés de Impulso a la Economía Social.

Ante un escenario de incertidumbre, marcado por la inflación, "y que no es exclusivo para España", se pretende ofrecer una respuesta positiva, "no para atajar la inflación, ya nos gustaría, si no para contribuir a aliviar la situación de los más vulnerables, las denominadas clases medias, y el tejido empresarial", ha señalado la consejera autonómica de Economía.

De manera que esta situación se vería revertida por una rebaja de los costes energéticos y el cese del conflicto bélico en Ucrania, según ha opinado Gastón, "mientras tanto, la inflación va a persistir".

Por lo tanto, estas medidas de "alivio" y "protección" a los más vulnerable "parten de la buena fe", así que las ha acogido "con la más positiva de las opiniones y esperamos que vengan respaldadas por el grueso del arco parlamentario y que sean efectivas", ha concluido Gastón.