Gastón sobre Litera Meat: "Si hay algo que afecte a su desarrollo tendría que ser notificado por los promotores"

La consejera de Economía asegura que Grupo Pini no ha recibido ayudas del Gobierno de Aragón para la puesta en marcha del matadero

La consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, ha señalado que, desde su Departamento, no se han puesto en contacto con los impulsores del proyecto Litera Meat --el matadero que se está construyendo en Binéfar (Huesca)-- después de que el empresario Piero Pini haya sido detenido. "Entendemos que si hay algo que afecte al desarrollo empresarial tendría que ser notificado por los promotores".

Piero Pini, propietario de Litera Meat de Binéfar, permanece en prisión preventiva en Hungría desde principios de este mes por fraude fiscal, según publica la prensa de este país. Por este asunto ha sido preguntada este jueves, en una rueda de prensa en el Edificio Pignatelli de Zaragoza, la consejera de Economía, quien ha señalado que el proyecto en la localidad oscense sigue en marcha.

Ha asegurado que todas las noticias que tiene sobre la citada detención le han llegado a través de los medios de comunicación. Así, ha explicado que el proyecto de Binéfar se sigue desarrollando y que el Gobierno de Aragón ha realizado los controles pertinentes.

Según Gastón, el único problema registrado con el matadero que proyecta Grupo Pini en Binéfar ha sido la puesta en marcha de las obras antes de recibir la licencia municipal correspondiente. En el momento en el que se tuvo conocimiento de estos hechos, las actuaciones fueron paralizadas, hasta que los promotores consiguieron toda la documentación oportuna, y fueron sancionados económicamente.

600 EMPLEOS

El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) sigue trabajando en la selección de trabajadores para el matadero que, según Grupo Pini, generará 600 empleos iniciales hasta llegar a los 1.600. Al respecto, Marta Gastón ha apuntado que Inspección de Trabajo está "vigilante" y que se han puesto en contacto con los representantes sindicales, que les han indicado que en el ámbito laboral no han percibido irregularidades.

Por otra parte, ha subrayado que la detención de Piero Pini es un asunto "personal y privado" y que lo que compete a las administraciones aragonesas es el desarrollo del proyecto empresarial de Binéfar, que está a "apenas unas semanas" de su puesta en marcha. Ha agregado que no se ha recibido ninguna noticia de que estos planes empresariales se hayan modificado.

"Las cuestiones privadas de los promotores no forman parte del proyecto en sí, ni de esa vigilancia que al Gobierno de Aragón le tiene que competer, si nos trasladan algo entendemos que sería algo en cuestión con los calendarios previstos, hasta el momento no se ha hecho, y la intención del Ejecutivo no es contactar --con los promotores-- por asuntos privados".

NO HAN RECIBIDO AYUDAS

La consejera de Economía ha dejado claro que los promotores de Litera Meat no han recibido ningún tipo de ayudas por parte del Gobierno de Aragón. En su momento pidieron una subvención al Departamento de Desarrollo Rural pero se la denegaron por defectos en la solicitud.

Litera Meat nace en 2018 formando parte del Grupo Pini que tiene centros de producción en Italia, Hungría y Polonia. Según los promotores, el matadero de Binéfar será el "más grande y moderno de España" y que su objetivo es matar 7 millones de cabezas por año; 160.000 a la semana y 32.000 al día.