Gayán dice se va a intensificar la vacunación frente al mpox para grupos muy concretos de personas

ZARAGOZA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Nuria Gayán, tras participar en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), celebrada este miércoles, 21 de agosto, y que ha reunido a los directores generales del área de todas las Comunidades Autónomas y del Ministerio de Sanidad, ha indicado que "se va a intensificar la prevención primaria con vacunación para grupos muy concretos de personas".

La reunión se ha celebrado para analizar la propuesta de la Ponencia de Alertas en relación a las medidas que se van a adoptar en España ante la emergencia sanitaria internacional declarada por la aparición de un caso en Europa importado de la nueva variante de mpox, la denominada 1b, más conocida como viruela del mono.

"Hemos revisado en la Comisión de Salud Pública todas las Comunidades Autónomas y el Ministerio, cuál es la situación actual en el mundo y en Europa, y cuáles son las recomendaciones internacionales", ha señalado Gayán. "Lo primero que queremos hacer es insistir en la colaboración internacional con África porque en este momento donde hay que actuar es allí, mucho más que aquí, y hemos decidido algunos pequeños refuerzos de medidas de detección y control en Colombia".

La directora general de Salúd Pública del Ejecutivo aragonés ha explicado que se va a identificar el clado en cualquier nuevo caso que se produzca de viruela mpox en España. Solo ha habido cuatro casos en todo el país en los últimos diez días, pero "cualquier caso que se produzca se va a identificar exactamente de qué variante es y los protocolos que tenemos de control".

Nuria Gayán ha apuntado que no se van a incorporar nuevas medidas a las ya existentes desde 2022 y a las que se han incorporadom pequeñas excepciones de refuerzo. "Solo en determinadas situaciones, que no se producen a día de hoy, habría que ponerse a trabajar en ellas, pero esas determinadas situaciones ahora no están ocurriendo".

En cuanto a la vacunación, sí se va a intensificar la prevención primaria con vacunación "para grupos muy concretos de personas que puedan tener un riesgo muy concreto, y los expertos técnicos son quienes están diseñando quienes serían esas personas". Gayán ha querido dejar claro que "no va a haber vacunación masiva sino que estas nuevas vacunaciones van a ser muy minoritarias".

Además, la directora general ha reiterado la importancia de que se vacunen las personas que "tienen riesgo de transmisión sexual, que trabajan ejerciendo la prostitución, hombres que tienen sexo con hombres o personas que tienen conductas sexuales más prolíficas". Ha recordado "lo importante que es la ayuda de asociaciones y ONGs que hacen esa labor de informar, concienciar y captar a esas personas para que acudan a vacunarse".

DATOS EN ARAGÓN

En Aragón, el sistema sanitario está activado y preparado para atender a los posibles casos. Hasta el momento, en 2024, no se ha detectado ningún caso de MPOX. En 2023, hubo cinco de la variante hasta ahora en circulación, la 2b, y 77 en 2022.

Respecto a las vacunas, en 2023 se administraron a 35 personas incluidas en el grupo de riesgo. En 2024, se ha inmunizado hasta ahora a 16 personas: 11 de ellas con la pauta completa de dos dosis; otras dos solo han recibido la primera dosis, y tres más están a la espera que pase el plazo de 28 días entre dosis para recibir la segunda.

Hay nueve personas con las que se ha contactado por ser grupo de riesgo, gracias a la colaboración de activa de diferentes asociaciones, pero no han querido vacunarse. Recibir esta inmunización es algo voluntario y gratuito. Las vacunas las administra en Aragón el 061, que contacta y cita a los usuarios.