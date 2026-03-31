La Gayubada, andada popular entre Mainar y Torralbilla, regresa el 11 de abril con su XVIII edición

La diputada provincial, Charo Lázaro, y la alcaldesa de Mainar, Lina Hernando. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La XVIII edición de la Gayubada, andada popular entre Mainar y Torralbilla, se celebrará el próximo 11 de abril. Se trata de una cita lúdico deportiva que busca destacar el entorno natural y patrimonial de la zona y que se ha consolidado como un evento popular clave en la comarca zaragozana Campo de Daroca.

La cita, organizada por la asociación cultural El Castillejo, partirá este año desde Torralbilla y al igual que en otras ediciones, se han organizado dos recorridos, uno corto y otro largo y los interesados pueden inscribirse online hasta este domingo, 5 de abril.

"No solo es una actividad deportiva y lúdica, sino también una oportunidad para descubrir y poner en valor el extraordinario entorno natural y patrimonial de la zona", ha destacado la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro.

A través de este recorrido, ha explicado Lázaro, los participantes pueden conocer paisajes, caminos tradicionales y elementos culturales que forman parte de la identidad colectiva, contribuyendo así a reforzar el vínculo entre las personas y su territorio.

Por ello, desde la institución provincial "continuamos colaborando activamente con propuestas que nacen del compromiso y la implicación de asociaciones y ayuntamientos, apoyando aquellas iniciativas que promueven la cultura, el deporte y la convivencia", ha añadido Lázaro, porque, en su opinión, "apostar por eventos como la Gayubada es apostar por un territorio vivo, participativo y con futuro, donde tradición, naturaleza y comunidad avanzan de la mano".

Por otro lado, la alcaldesa de Mainar, Lina Hernando, ha reconocido sentir una "enorme satisfacción" por volver a presentar una nueva edición de la Gayubada, "un evento ya plenamente consolidado en nuestro calendario y en el corazón de vecinos y visitantes".

Cada año, ha añadido, esta celebración "demuestra su capacidad para reunir tradición, convivencia y orgullo por nuestras raíces, convirtiéndose en un punto de encuentro que fortalece los lazos entre generaciones y proyecta la identidad de nuestro municipio con más fuerza que nunca".

La Gayubada es, además, "un auténtico revulsivo" para la comarca y el conjunto del territorio, "una oportunidad única para dar a conocer nuestros pueblos, su riqueza cultural y, especialmente, su encanto paisajístico".

A través de iniciativas como esta, Mainar y Torralbilla muestran "lo mejor de sí mismo: hospitalidad, tradición y un entorno natural que merece ser descubierto y valorado. Seguiremos trabajando para que este evento continúe creciendo y siendo un referente para todos", ha concluido la alcaldesa.

POSIBILIDADES DE LA COMARCA CAMPO DE DAROCA

El objetivo de la andada, que se celebra un año en Mainar y otro en Torralbilla de manera alterna, vuelve ser el de dar a conocer las posibilidades tanto deportivas como turísticas de esta zona de la Comarca del Campo de Daroca.

El evento está dirigido a senderistas pero también a corredores dispuestos a disfrutar del entorno. Dos recorridos se han diseñado con salida y llegada desde la plaza San Lorenzo de Torralbilla. A partir de las 08.00 horas se realizará la entrega de acreditaciones con un desayuno popular del senderista.

El recorrido corto tiene una longitud de 8 kilómetros aproximadamente y un desnivel de 60 metros y la larga de 20 kilómetros y un desnivel de 430 metros. Ambas rutas transcurrirán por el Pico San Gil, el camino del Pico de Codos y el Monte Alto de Langa del Castillo. Las dos estarán perfectamente señalizadas y los participantes dispondrán de puntos de avituallamiento.

Al finalizar la andada tendrá lugar una comida popular en el pabellón de Torrecilla, cuyo precio está incluido en la inscripción. Además, habrá entrega de recuerdos para los asistentes y de las "Gayubas de Oro" al senderista más joven, al más veterano, al grupo/colectivo de senderistas de un club --mínimo 6 personas--, y al municipio de la comarca del Campo de Daroca con mayor participación en la andada.

INSCRIPCIONES

Los interesados en disfrutar de esta andada popular deberán rellenar un formulario online para inscribirse hasta el domingo 5 de abril. Hay disponibles 250 plazas, de las que ya se han reservado unas 86, y en el momento en el que realicen la inscripción tendrán realizar el pago, que incluye la andada, el avituallamiento y la comida posterior.

El coste es de 18 euros para los participantes a partir de 12 años y de 9 euros hasta los 11 años. Los federados en la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) tienen un descuento de 3 euros.