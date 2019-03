Publicado 30/03/2019 10:29:42 CET

Lucía Camón lidera la Asociación Pueblos en Arte, que promueve en Torralba de Ribota la creación artística en el medio rural

"La gente pone excusas para no irse de la ciudad, pero se puede emprender en cualquier lugar". Así lo cree la poeta Lucía Camón, quien impulsó en 2012 en el municipio zaragozano de Torralba de Ribota la creación de la asociación Pueblos en Arte junto al artista y cineasta Alfonso Kint.

Pueblos en Arte apuesta por la cultura y la creación artística como herramientas para dinamizar zonas afectadas por la despoblación, favoreciendo la conexión de los vecinos del medio rural con los artistas y colaborando con otras instituciones, entidades y agentes culturales.

"Llegamos a Torralba de Ribota en 2012 y, como todo en la vida, fue una mezcla de ganas y de necesidad". Por un lado, "ganas de compartir lo que estábamos viviendo y, por otro, la necesidad de seguir en conexión con los impulsos que nos gustan y que nos hacen crecer, en nuestro caso el arte".

En declaraciones a Europa Press, Lucía Camón ha explicado que "fue casualidad ir a Torralba". En esta localidad tenía casa su bisabuela: "La casa estaba vacía y mis tíos me dijeron que podía ir". Cuando conoció el municipio, se enamoró "del lugar, de la casa". "Acababa de dar a luz y me apetecía un cambio, me pareció un buen lugar para criar a mi hija".

Después de que esta familia decidiera irse a vivir a Torralba, siguieron el mismo camino algunos de sus amigos, todos ellos artistas de distintas disciplinas y juntos dieron forma a esta asociación cultural, Pueblos en Arte, desde la que comenzaron a "imaginar y crear".

Sus primeras actividades en Torralba fueron una exposición fotográfica, charlas y la proyección de cortometrajes. "Empezamos a enredar con mil cosas y desde entonces hemos hecho muchas cosas", como el festival Saltamontes, que se celebra en verano y que este mes de julio tendrá su segunda edición. Este evento "abarca muchas artes diferentes, una parte de soberanía alimentaria y ecología". Se trata de "dar valor a la tradición oral y a los pensamientos de todos".

RUTA 234

También han promovido la acción 'Ruta 234', una iniciativa "sobre la carretera que va de Burgos a Sagunto y que atraviesa toda la Serranía Celtibérica", una zona despoblada en la que los artistas viven experiencias y luego las reflejan en su trabajo.

Asimismo, han impulsado 'La butaca rural', un proyecto de cine itinerante; 'Cosechando identidades', para visibilizar la figura de la mujer en el ámbito rural; talleres y residencias artísticas en esta localidad que cuenta con 200 habitantes censados.

Todo ello se resume en la película documental 'Soñando un lugar', de Alfonso Kint, que relata todo el proceso desde que Lucía y Alfonso deciden abandonar Madrid, tras el nacimiento de su hija, y su traslado a Torralba, donde conocen la delicada situación de despoblación que atraviesa este territorio.

Gracias a este proyecto artístico han ido a vivir al municipio nueve personas y "se han comprado casa y se han vinculado al pueblo, con posibilidades de venir a vivir en el futuro, otras diez personas", ha señalado Camón.

Para esta artista, "la conexión con la tierra y la naturaleza es algo de vital importancia". "Hemos perdido el norte totalmente como sociedad y es muy importante que eso se valore, que mi hija lo pueda vivir, porque siempre hay momentos para ir a la ciudad, pero no son lugares muy sanos para vivir toda una vida".

"ELEGIR LOS MOMENTOS"

Vivir en un pequeño municipio le permite "estar fuera de la vorágine de consumo, estar más tranquila y, también, no tener un exceso de vida social, elegir mejor los momentos en los que te relacionas", ha comentado.

Los miembros de la asociación viven del arte, pero en algunos casos también lo compaginan con otros trabajos. Una de las artistas es enfermera, encontró empleo allí y "está trabajando en un lugar que le gusta".

"Es un fantasma eso de que no hay trabajo, la gente a veces pone demasiadas excusas para no irse de la ciudad, pero es mejor sentirse bien aquí, que no ponerse excusas, porque todo se puede emprender en cualquier lugar. Será difícil, pero no más que en la ciudad, igual; en cualquier negocio que se emprende los dos primeros años son difíciles", ha sostenido.

Como "gran ventaja" del medio rural, ha afirmado que "hay menos oferta", lo que ha favorecido que "nos llame mucha gente para que hagamos cosas con ellos, los ayuntamientos y comarcas de la zona nos llaman para diferentes trabajos".

UNIR GENERACIONES

De este modo, en colaboración con el Ayuntamiento de Fuendetodos, los próximos días 6 y 7 de abril desarrollarán el evento 'Poetodos', con numerosas actividades con carácter "intergeneracional tanto para la gente del pueblo como de Zaragoza y de toda la comarca".

"Ese es nuestro reto, juntar a gente de diferentes ámbitos, porque una de las grandes riquezas del mundo rural es esa, la conexión intergeneracional y diversa que te da el pueblo; esa posibilidad de encuentro real en el lugar y el tiempo, donde las cosas suceden en la plaza, en el bar o en el pabellón".

"En Torralba de Ribota todo el mundo es muy mayor, en invierno viven unas cien personas y la media de edad está en 70 años", ha detallado Lucía Camón. Ha reivindicado la necesidad de que la agricultura y la ganadería sostenible "resurjan en el mundo rural para poder dar vida a los pueblos y conectarnos con nuestros orígenes".

"Nuestro granito de arena es poner esta situación de relieve" y, a través del arte, "empezar a encontrar caminos de revalorización de la tradición rural, agrícola, de sus costumbres, de nuestras raíces", ha concluido.