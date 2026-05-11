La gestión de la investigación aragonesa, presente en el congreso europeo EARMA 2026 en Utrecht

La participación aragonesa ha contado con personal de ARAID, IACS, IIS Aragón, INMA-CSIC-Universidad de Zaragoza y el Campus Íberus. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Profesionales de la gestión de la investigación en Aragón han participado en la conferencia anual de la asociación europea de gestores de investigación y administradores European Association of Research Managers and Administrators (EARMA), celebrada la semana pasada en Utrecht, uno de los principales encuentros europeos del sector, que en esta edición ha reunido a 1.800 profesionales de más de 40 países.

La representación aragonesa ha contado con personal del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS Aragón), el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS), el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA, CSIC-Universidad de Zaragoza), el Campus Iberus y la Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (ARAID).

El programa ha abordado cuestiones clave como el uso de la inteligencia artificial en la investigación y novedades relacionadas con el futuro 10º Programa Marco de investigación europeo que relevará al actual (Horizon Europe) que finaliza en 2027.

Entre las contribuciones sobre buenas prácticas, desde España se ha presentado el Programa de Movilidad de Personal Gestor de la red de entidades gestoras de investigación clínica (REGIC) coordinado por el IISa, y la plataforma CORMES (Coordinación de Gestores de Investigación Españoles), liderado por la fundación española para la ciencia y la tecnología (FECYT) que prepara una hoja de ruta para la profesionalización y el reconocimiento del personal de gestión de la investigación.

La participación aragonesa en este encuentro ha permitido conocer nuevas tendencias en el ámbito de la gestión de la investigación, reforzando la conexión con profesionales nacionales y europeos del sector.