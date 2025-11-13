El Gobierno de Aragón acometerá obras de mejora en las torres del Castillo de Trasmoz (Zaragoza)

ZARAGOZA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón llevará a cabo obras de mejora en las torres del Castillo de Trasmoz. Los trabajos, que se han adjudicado a la empresa Consypro, supondrán una inversión de 48.277,86 euros y tendrán un plazo de ejecución de tres meses.

El Castillo de Trasmoz se localiza en la zona alta de una elevación en cuya ladera oriental se asienta el municipio. Fue declarado Bien de Interés Cultural en abril de 2006. En la actualidad, la fortaleza se encuentra en mal estado y esta actuación tiene como objetivo conservar y mantener el monumento, han indicado desde el Ejecutivo autonómico.

Los principales daños se encuentran en las torres de la fortaleza, donde se han producido desprendimientos, existen grietas y fisuras, falta de sillería, y algunas partes amenazan con derrumbarse.

La torre en peores condiciones es la situada en la puerta de acceso, donde la falta de sillería podría suponer su colapso y caída. También la torre 1, ubicada al sur de la fortaleza requiere realizar una reposición de sillería y eliminar el ladrillo visto que cierra varios huecos de la torre.

Las obras se centrarán en la consolidación de la torre 1 y la torre 3 de acceso a la fortaleza, con la reposición y adecuación de la sillería de piedra caliza de características similares a la existente.