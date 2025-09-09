El Gobierno de Aragón activa la fase de emergencia en Nivel 1 por los daños provocados por las lluvias en La Litera - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha decidido activar desde las 22.00 horas de este lunes, 8 de septiembre, la fase de emergencia en Nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PROCIFEMAR), debido a las lluvias y tormentas generalizadas en la comunidad autónoma, que han generado afectaciones en el municipio oscense de Binéfar, en la comarca de La Litera.

La emergencia es declarada de nivel 1 cuando la situación generada o la evolución previsible de la misma puede ser controlada con los medios y recursos asignados al PROCIFEMAR.