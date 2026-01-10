El Gobierno de Aragón advierte sobre el aumento del riesgo de aludes este domingo en el Pirineo

Benasque nevado este sábado 10 de enero. - MARCOS LIMINIANA

ZARAGOZA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha lanzado un aviso llamando a la precaución ante el elevado riesgo de que se produzcan aludes en el Pirineo oscense tras la nieve caída durante las últimas horas, que ha dado lugar a un manto nivoso inestable en gran parte del Pirineo aragonés, particularmente en laderas con fuerte inclinación.

A la formación de nuevas placas de viento, potencialmente inestables, se suma las zonas de umbría donde la nieve reciente descansa sobre niveles débiles persistentes que ya había con anterioridad.

Estas capas frágiles pueden colapsar ante la sobrecarga de tan solo una sola persona, incrementando el riesgo de desencadenamiento de aludes de tamaño suficiente como para comprometer la seguridad de montañeros, esquiadores o quienes salen a hacer raquetas. Esta situación coincide además con una jornada de estabilidad meteorológica, lo que previsiblemente favorecerá una mayor afluencia de personas a la montaña durante este domingo.

Ante este contexto, lo más recomendable es mantener una actitud prudente sobre terreno nevado, reforzar la planificación previa de las salidas y adaptar los itinerarios a las condiciones reales del manto y al propio conocimiento a la hora de desenvolverse en montaña invernal.

El uso de herramientas de evaluación del terreno como el método ATES, consultar el Boletín de Peligro de Aludes (BPA) son especialmente recomendable para evitar terrenos complejos o exigentes, así como zonas con elevada exposición, reduciendo así el riesgo durante las actividades invernales subrayando que en montaña el riesgo cero no existe.

En caso de salir a la montaña se debe llevar y saber utilizar material de seguridad en terreno de aludes: DVA, sonda y pala. Las actividades en montaña invernal, fuera de los entornos controlados de los centros invernales, requieren formación y manejo de ese material de seguridad en terreno de aludes.

ESTACIONES DE ESQUÍ

Ante esta situación y con la previsión de un domingo de buen tiempo, los servicios de emergencias del Gobierno de Aragón urgen a respetar las indicaciones de los servicios de pistas en las estaciones de esquí y mantenerse en terreno controlado y de poca inclinación si se realiza actividad fuera de ellas.

El peligro de avalanchas ha provocado que esta mañana se cerraran tanto el Túnel de Bielsa (Sobrarbe) como el Portalet (Alto Gállego) y la nieve obligó al uso de cadenas en una decena de carreteras. Además,