El Gobierno de Aragón aumentará la deducción fiscal por nacimiento o adopción y a familias numerosas

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, comparece en las Cortes, durante el debate de política general sobre el estado de la Comunidad autónoma de Aragón. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón incrementará las deducciones fiscales por nacimiento o adopción y a las familias numerosas, ha anunciado este miércoles el presidente del Ejecutivo, Jorge Azcón, quien ha abierto el Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma en las Cortes.

Azcón quiere incluir esta bonificación en el presupuesto autonómico de 2026, también la del 99% del impuesto de sucesiones del grupo 2, es decir, para descendientes, ascendientes y cónyuges.

También habrá bonificaciones en los impuestos por la compara de vivienda nueva y usada, así como rebajas fiscales para personas con discapacidad y "otras iniciativas" para aliviar la presión fiscal.

"Lo dije hace un año y lo repito ahora: Rebajas fiscales razonables y progresivas con impacto directo en las rentas bajas y en las rentas medias de los aragoneses dirigidas a ampliar el poder adquisitivo de los aragoneses. Ese es el camino de este Gobierno".

Jorge Azcón ha señalado que el Gobierno que preside trabaja por "un Aragón más verde, sostenible, atractivo turísticamente" y que la Comunidad Autónoma alberga grandes eventos deportivos y ha recuperado "una agenda cultural de primera", para lo cual el Ejecutivo está implementando "una progresiva reducción de impuestos".

"Creemos en una fiscalidad justa que nos permita desarrollar nuestro proyecto vital", ha enfatizado Azcón, recordando que ya se aprobó una reducción de la fiscalidad en el Presupuesto de 2024 con el voto favorable de cuatro grupos de la cámara parlamentaria, incluyendo la deflactación del IRPF, la elevación del mínimo exento del impuesto sobre el patrimonio hasta los 700.000 euros y la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones para el grupo 1.

PRESUPUESTOS

Esta reducción fiscal se incluirá en el proyecto de Presupuestos para 2025: "Mi objetivo es dotar a Aragón de un Presupuesto para el próximo año" porque "es la mejor forma de hacer llegar a los aragoneses en forma de servicios públicos e infraestructuras, los beneficios de una etapa de crecimiento y oportunidades inéditas en este periodo democrático".

El jefe del Ejecutivo ha dejado claro que no lo rehuye, puntualizando: "También es la responsabilidad de todos los partidos que conforman esta cámara si pretenden un Aragón más próspero y más pujante", a lo que ha añadido que "Aragón y España, al igual que la UE, son obras constantes y colectivas".

Jorge Azcón ha alertado contra "los posicionamientos radicales y maximalistas que bloqueen, con propuestas ajenas a la lógica o a las leyes, la esencia de la democracia, que no es otra que la negociación y el acuerdo dentro de las diferencias".

El presidente de la Comunidad ha aseverado que "en medio de un escenario de confrontación agotadora y desmedida, los ciudadanos nos reclaman entendimiento y pactos, como los que este Gobierno ha sido capaz de alcanzar con otras administraciones, como las diputaciones provinciales o el Ministerio de Defensa".

Ha emplazado a "trabajar en ese camino" y ha aseverado que "el Presupuesto de 2026 es una oportunidad excelente para demostrar quién está por esa labor", añadiendo: "El libro está por escribir y mi mano está tendida".