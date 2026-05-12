El Gobierno de Aragón convoca ayudas por 371.000 euros para mejorar y equipar a las Policías Locales en 2026

Agentes de Policía Local. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón destinará 371.000 euros a reforzar las Policías Locales de la comunidad autónoma a través de una nueva línea de ayudas incluida en el Fondo Local de Aragón de 2026.

La convocatoria, aprobada mediante la Orden HAP/643/2026, de 14 de abril, busca mejorar los medios materiales y técnicos de los municipios aragoneses con población inferior a 100.000 habitantes y que cuenten con Policía Local o estén tramitando la creación de este servicio.

El Ejecutivo autonómico, con esta medida, reducirá las diferencias de recursos entre localidades y reforzará la capacidad operativa de los cuerpos de seguridad municipales. Las subvenciones se enmarcan en las competencias de coordinación de Policías Locales atribuidas a la Comunidad Autónoma por el Estatuto de Autonomía y la Ley 8/2013 de Coordinación de Policías Locales de Aragón.

Las ayudas podrán financiar hasta el 75% de las inversiones realizadas por los ayuntamientos beneficiarios, que deberán asumir al menos el 25% restante. Entre las actuaciones subvencionables se incluyen la adquisición de vehículos policiales, material técnico, equipamiento tecnológico, mejoras en instalaciones y elementos de protección individual vinculados a la uniformidad.

La convocatoria también apuesta por la modernización de los servicios policiales mediante el impulso de herramientas tecnológicas destinadas a la formación y coordinación, como los sistemas de videoconferencia, cada vez más implantados en las administraciones locales.

El reparto de fondos se realizará mediante un procedimiento simplificado de concurrencia competitiva, teniendo en cuenta factores como la población, la ratio de agentes por habitante y una cuantía mínima común para todos los beneficiarios.

El plazo para presentar solicitudes será de 15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón, que fue el pasado día 6. La tramitación deberá realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de Aragón.

Asimismo, estas ayudas forman parte del Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública para el periodo 2024-2027 y se enmarcan en la estrategia del Ejecutivo autonómico para reforzar la seguridad pública y la cooperación con las entidades locales.