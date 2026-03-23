El Gobierno de Aragón culmina la primera promoción de policías locales procedentes de la convocatoria unificada

Tradicional lanzamiento de gorras al aire tras el acto de cierre del curso en el Palacio de Congresos. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La XXVIII edición del curso de Formación para el Ingreso en los Cuerpos de Policía Local de Aragón ha concluido con una singularidad inédita: por primera vez finaliza su formación una promoción que incorpora agentes procedentes de la convocatoria unificada de oposición, un modelo impulsado por el Gobierno de Aragón para dar respuesta a una demanda reiterada de numerosos municipios.

Un total de 71 alumnos han completado este programa, que se consolida como el más numeroso y exigente celebrado hasta la fecha, con más de 500 horas lectivas, antes de su incorporación como funcionarios de carrera a ayuntamientos de las tres provincias aragonesas.

El acto de clausura se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Zaragoza, en un evento institucional en el que se ha reconocido el esfuerzo de los alumnos y el papel estratégico de la formación en el modelo de seguridad pública de la comunidad autónoma.

Tras cerca de tres meses de formación intensiva, los alumnos han completado un itinerario diseñado para garantizar una preparación integral antes de su incorporación a los distintos municipios.

El programa ha combinado formación presencial y teleformación, estructurada en cinco grandes áreas: jurídica, técnico-policial, operativa, socioprofesional y tráfico y seguridad vial.

Esta edición refleja, además, la evolución del modelo formativo desarrollado en los últimos años, con un incremento progresivo de la carga lectiva y la ampliación de contenidos orientados a responder a los nuevos retos de la seguridad pública.

En este contexto, el curso ha reforzado materias vinculadas al bienestar emocional de los agentes, la atención a la diversidad y la intervención con colectivos vulnerables, avanzando hacia un enfoque más transversal y adaptado a la realidad social.

PROMOCIÓN

Esta promoción está integrada por alumnos procedentes tanto de procesos selectivos convocados directamente por los ayuntamientos como de la primera convocatoria unificada de oposición.

De este modo, el curso supone la primera incorporación efectiva de agentes seleccionados mediante este nuevo sistema común, que permite homogeneizar los procesos selectivos, optimizar recursos y mejorar la coordinación entre administraciones.

En el desarrollo del curso han participado 135 profesionales entre docentes y colaboradores de distintos ámbitos, con el objetivo de incorporar una amplia pluralidad de perspectivas vinculadas a la labor policial. Entre ellos, han intervenido nueve jefaturas de Policía Local de Aragón --Alcañiz, Binéfar, Cuarte de Huerva, Fraga, Huesca, Monzón, Teruel, Utebo y Zaragoza--, así como diversos organismos e instituciones que han acogido sesiones formativas y actividades prácticas.

El programa se ha complementado con visitas y actividades como la asistencia al acto de condecoraciones al mérito policial, sesiones en la base aérea del 112 en Villanueva de Gállego y en la base aérea con la UMAAD, prácticas de control de tráfico en Utebo, una jornada de mediación en Teruel y visitas a enclaves como MotorLand Aragón, el Instituto Aragonés de la Juventud, la Ciudad de la Justicia, la Feria de Muestras de Zaragoza y dependencias de la Policía Local de Zaragoza.

REFORZANDO LA SEGURIDAD

Durante el acto, el director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, ha subrayado la relevancia de esta promoción en la evolución del modelo policial aragonés: "Esta promoción representa un avance significativo en la consolidación de un sistema de acceso y formación más coordinado, exigente y adaptado a las necesidades actuales de nuestros municipios".

"El esfuerzo realizado durante estos meses será clave para reforzar la seguridad y la cercanía del servicio público en Aragón", ha añadido.

Los nuevos agentes se incorporarán a municipios de las tres provincias aragonesas. En la provincia de Huesca, lo harán seis en Barbastro, seis en Huesca, tres en Sabiñánigo, dos en Monzón, cuatro en Jaca, uno en Benasque, dos en Binéfar y cuatro en Fraga.

En la provincia de Teruel, cuatro agentes se incorporarán en Alcañiz y dos en Teruel; mientras que en la de Zaragoza, los destinos se distribuyen entre Caspe, hasta donde llegarán cuatro agentes, ocho a Calatayud, seis a Tarazona, otros seis a Cuarte de Huerva, cuatro a Utebo, uno a La Almunia de Doña Godina, dos a Villanueva de Gállego, uno a Alagón, dos a Tauste y tres a Ejea de los Caballeros.

NUEVA CONVOCATORIA

De forma paralela, el Gobierno de Aragón avanza ya en la preparación de una nueva convocatoria unificada, cuya publicación está prevista en los próximos meses y que incluirá plazas en municipios de Huesca, Teruel y Zaragoza, dando continuidad a una estrategia orientada a mejorar la eficiencia, la coordinación y la calidad del acceso a las policías locales.

Con la finalización de esta XXVIII edición, Aragón refuerza su apuesta por un modelo formativo cada vez más completo y exigente, que sienta las bases de un sistema policial más homogéneo, profesionalizado y alineado con las demandas actuales de la ciudadanía