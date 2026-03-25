El Gobierno de Aragón declara de interés general el plan de consolidación de AWS en la Comunidad

ZARAGOZA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha aprobado, en la sesión del Consejo de Gobierno celebrada este miércoles, la Declaración de Interés General Autonómico (DIGA) del plan de consolidación de la multinacional Amazon Web Services en la Comunidad, que supone una inversión total de 33.000 millones de euros que tendrán impacto en las tres provincias aragonesas.

Así lo ha anunciado el presidente del Ejecutivo autonómico en funciones, Jorge Azcón, quien ha subrayado que este es "el mayor proyecto de inversión de la compañía" y "el mayor proyecto de inversión en toda Europa", que va a tner "unas consecuencias extraordinariamente positivas para Aragón y para España en su conjunto".

Entre estos efectos positivos, ha destacado la creación de unos 4.200 puestos de trabajo directos al año, 9.200 indirectos y 13.400 inducidos, así como la previsión de que el PIB regional crezca en 18.500 millones de euros en los próximos diez años.

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