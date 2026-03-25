El Gobierno de Aragón declara de interés general el plan de consolidación de AWS en la Comunidad

El presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante una rueda de prensa, en el Edificio Pignatelli, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Gobierno de Aragón ha aprobado, en la sesión del Consejo de Gobierno celebrada este miér - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha aprobado, en un Consejo de Gobierno celebradO este miércoles, la Declaración de Inversión de Interés Autonómico con Interés General (DIGA) del plan de consolidación de Amazon Web Services (AWS) en la Comunidad, que supone una inversión total de 33.700 millones de euros que tendrán impacto en las tres provincias aragonesas, después de que la compañía anunciara el pasado 2 de marzo que aumentaba la cifra en 18.000 millones, con el objetivo de reforzar su infraestructura de centros de datos e inteligencia artificial (IA).

Así lo ha anunciado el presidente autonómico en funciones, Jorge Azcón, quien ha subrayado que este es "el mayor proyecto de inversión de la compañía fuera de Estados Unidos" y "el mayor proyecto de inversión en tecnología en toda Europa", que va a tener "unas consecuencias extraordinariamente positivas para Aragón y para España en su conjunto".

Entre ellas ha destacado la creación de unos 4.200 puestos de trabajo directos al año, 9.200 indirectos y 13.400 inducidos, a los que habrá que sumar otros 1.800 de la fábrica de servidores y racks que proyecta AWS, así como la previsión de que el PIB regional crezca en 18.500 millones de euros en los próximos diez años, de los que 2.660 provendrán de esta multinacional tecnológica.

"El crecimiento de la economía que va a significar para Aragón es absolutamente inusual. Significa un antes y un después en el crecimiento económico de esta Comunidad Autónoma".

HUESCA, SAN MATEO DE GÁLLEGO Y LA PUEBLA DE HÍJAR-AZAILA

La ampliación de los proyectos de AWS en Aragón incluye la construcción y puesta en funcionamiento de campus de centros de datos en los municipios de Huesca, San Mateo de Gállego (Zaragoza) y entre La Puebla de Híjar y Azaila (Teruel), con lo que gestionará en diez años un total de 11 instalaciones de este tipo en la Comunidad.

A este respecto, el presidente en funciones ha agradecido a la tecnológica la "sensibilidad" para que su proyecto tenga impacto en las tres provincias aragonesas, incluyendo una inversión "milmillonaria" en Teruel.

Azcón se ha referido precisamente a esta provincia, que recibirá "una inversión extraordinariamente importante, histórica, la más grande que se ha hecho nunca", con la transformación de 328 hectáreas, en un suelo genérico en el sector de La Llanaza, junto a la N-232, para dar cabida a la nueva infraestructura tecnológica.

En el caso del Alto Aragón, la nueva instalación ocupará una zona en el entorno de la Plataforma Logística de Huesca (PLHUS), junto al centro de datos de AWS que ya se encuentra operativo. Ocupará una extensión total de 46,93 hectáreas.

En San Mateo de Gállego, la nueva instalación ocupará 294 hectáreas en unos terrenos que ya están parcialmente urbanizados. Además, integra una pequeña zona contigua de suelo no urbanizable, donde está prevista la reforestación de 72 hectáreas para crear un corredor ecológico.

El total de hectáreas que se van a poner en funcionamiento en los proyectos afectados por la DIGA asciende a 670 hectáreas, aunque Amazon desarrollará en el conjunto de sus infraestructuras 798, ha indicado el presidente autonómico.

"UN MOMENTO DULCE"

Unas inversiones, ha continuado, que llegan en "un momento especialmente dulce" para la Comunidad, que está empezando a visualizar los resultados de estos anuncios, con un "récord absoluto" de inversión extranjera, ya que "Aragón es hoy la tercera de las Comunidades Autónomas que mayor inversión extranjera recibe de toda España" y que incluso puede llegar a "disputarle el segundo puesto" a Cataluña.

La cifra global de aumento de la inversión exterior en Aragón es de un 262%, mientras en España está cayendo más de un 21%, ha remarcado Azcón, quien ha insistido en que estos datos son "extraordinariamente positivos" para la economía y la fiscalidad autonómica.

En cuanto a los plazos, ha avanzado que, tras la aprobación de la DIGA, será el momento de que la empresa adquiera los suelos que le faltan y, entre 2027 y 2031, se terminarán las construcciones de las naves de datos, los edificios administrativos y otras infraestructuras necesarias, antes de completar, en los cinco años siguientes, el levantamiento de todos los edificios restantes.

Por último, Azcón ha resaltado que "todo el consumo de energía que Amazon Web Services hace en Aragón se compensa con energía verde", ya que la tecnológica produce energía renovable "en una cantidad similar" a su consumo, y que ha comprometido alrededor de 30 millones de euros en proyectos sociales.

"INQUILINO ESPERANDO"

Por su parte, el responsable de Relaciones Institucionales para la Infraestructura, Energía y Sostenibilidad en AWS Iberia, David Blázquez, ha comenzado su intervención afirmando que este es "el segundo anuncio más importante del día", dado que se celebra el día de la Anunciación, y agradeciendo a todas las personas que han colaborado en los últimos años en sacar adelante un proyecto con una cifra inversora "que no tiene comparación".

Sobre las nuevas infraestructuras, incluirán una fábrica de ensamblaje de servidores, un almacén logístico para ellos y una instalación para la fabricación, el reciclaje y la reparación de los servidores de IA "desde Aragón para toda Europa", que van a permitir "florecer un ecosistema industrial". Para ello trabajan ya con más de 70 empresas aragonesas.

No ha dado detalles sobre la ubicación de la nueva fábrica de servidores, la capacidad de magavatios que prevé alcanzar, la parte que está garantizada o el número total de empleados que trabajarán una vez acabadas estas infraestructuras, emplazando a que "esa información se irá publicando y comunicando en el momento del procedimiento administrativo que corresponda" y aduciendo cuestiones de "confidencialidad" en lo relativo a los puestos de trabajo: "Lo que sí podemos decir es que la expectativa de generación de empleo va por delante de los plazos previstos".

En todo caso, ha subrayado que sí que disponen "de la capacidad para empezar a operar en todas las ubicaciones", dado que era un requisito necesario para obtener la DIGA, y que cuando AWS "se lanza a un proyecto de estas características, lo hace con todo el trabajo hecho de antemano".

"Nosotros como compañía fabricamos y operamos centros de datos porque es donde se albergan los servicios que nuestros clientes necesitan para innovar, expandir sus operaciones, ser más eficientes, bajar sus costes. Tenemos el inquilino esperando a entrar", ha remachado. Entre esos clientes, ha citado "grandes empresas españolas", como el BBVA, más del 75% del IBEX 35 y más de 10.000 pymes.

Ha citado la "agilidad" como su principal petición y ha adelantado que los movimientos de tierra se producirán en un "cortísimo" periodo de tiempo.

RELACIONES ESPAÑA-EEUU

Preguntado por si puede afectar al desarrollo del proyecto el deterioro de las relaciones diplomáticas entre España y EEUU tras el estallido de la guerra de Irán, Blázquez ha asegurado que el de AWS es un proyecto "transatlántico y transversal políticamente", lo que les "enorgullece".

A este respecto, Azcón ha defendido el interés de "mantener las mejores relaciones económicas posibles" con los inversores y ha confiado en que "la política y las relaciones del Gobierno de España con el Gobierno de Estados Unidos no interfieran en la generación de riqueza y de prosperidad".

"Cuanto más separadas se produzcan las relaciones económicas de las relaciones políticas en este momento, mejor para Aragón", ha recalcado, redirigiendo la pregunta al Gobierno central para que "conteste qué opina de los tecno-oligarcas" cuando los proyectos que más invierten ahora en el país son los relacionados con este sector: "Es una contradicción que va a tener que solventar".