El Gobierno de Aragón dejará de pagar los servicios adicionales de ferrocarril que corresponden al Estado

El Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda ha enviado una comunicación oficial a Renfe para trasladar la decisión de que ya no continuará asumiendo los servicios ferroviarios que se prestan en Aragón de manera complementaria a los que están declarados como Obligación de Servicio Público (OSP) que financia el Gobierno de España.

En algunos casos son expediciones adicionales en trayectos que son Obligación de Servicio Público y, en otros casos, son trayectos que no son Obligación de Servicio Público. Los servicios, tal y como ha indicado Renfe, se dejarán de prestar a partir del 26 de marzo.

El consejero José Luis Soro ha explicado que "a partir de este año dejaremos de pagar los más de cuatro millones anuales que destinamos a estos servicios, que no son una competencia autonómica y que se asumieron en 2013 para compensar la merma de servicios que se establecieron como Obligación de Servicio Público desde el Gobierno de España".

Soro ha señalado que "nuestra apuesta por el ferrocarril es clara pero no vamos a seguir asumiendo la financiación de servicios que no nos corresponden, como hemos dicho reiteradamente, y detrayendo fondos de nuestras propias competencias".

El consejero ha explicado que "precisamos del presupuesto para poder afrontar el nuevo Mapa de Transporte Público Regular de Viajeros por Carretera de Aragón, que significará una nueva configuración del transporte de viajeros y con el que se garantizará la movilidad para todos los núcleos de Aragón de más de 10 habitantes".

José Luis Soro ha subrayado que "llevamos años pidiendo que las expediciones de Zaragoza-Monzón-Lleida y Teruel-Caudiel, que exceden de los límites de la Comunidad Autónoma, sean asumidos por el Gobierno de España". También se reclama que los servicios Caspe-Fayón se asuman como Obligación de Servicio Público para la mejora de la vertebración del territorio y del medio rural.

Otra de las reivindicaciones trasladadas al Ministerio es el de la expedición que se financia entre Huesca y Jaca los fines de semana, para que sea asumida por el Gobierno de España como un elemento de impulso turístico y con carácter estacional entre primavera y otoño.

En 2019 ya se logró que el Gobierno de España asumiese algunas expediciones entre Teruel-Zaragoza, Zaragoza-Calatayud y Calatayud - Ariza. Soro ha dicho que "vamos a seguir reclamando estos servicios como llevamos haciendo desde 2017, pidiendo además que los vehículos se adapten a las necesidades, tanto en calidad como en el número de plazas".

El nivel de ocupación es clave para que se determinen qué trayectos son Obligaciones de Servicio Público pero "también se pueden recoger otros criterios, como el de la despoblación, para determinar las OSP", ha considerado.

El consejero ha trasladado que "confiamos en seguir trabajando con la misma lealtad y colaboración entre el Ministerio, Renfe y el Gobierno de Aragón".

Ha referido Soro que "por un lado está la coherencia política, no debemos financiar servicios que no son competencia del Gobierno de Aragón, pero es que, además, desde la Intervención del Gobierno de Aragón también se censura el pago de estos servicios por varias razones". Entre ellas, que se subvencionan trayectos que exceden de la Comunidad Autónoma; se financian trayectos que no son Obligación de Servicio Público; y el precio por estos servicios no se justifica con criterios de eficacia y uso eficiente de los recursos económicos.

En este sentido, y en términos generales, la prestación de estos servicios supone una subvención media por viajero y trayecto de 119 euros que asume el Gobierno de Aragón. El precio por kilómetro medio es de 18,55 euros frente a los 1,94 euros de media por kilómetro que paga el Gobierno de Aragón por el servicio de autobús y la subvención de 1,38 euros de media por viajero.

Para el titular de Vertebración del Territorio, "es el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana quien debería asumir el coste de este servicio en base a criterios de sostenibilidad, derecho a la movilidad y para hacer frente a la despoblación, pero no puede ser una responsabilidad que descargue sobre las Comunidades Autónomas".

Desde la Dirección General de Transporte se ha realizado un estudio de las alternativas posibles para los viajeros mientras se sigue planteando la petición de que el Estado asuma los ferroviarios que se dejarán de prestar ahora. Briz ha explicado que "ofrecemos una alternativa pero siendo conscientes de que nuestra apuesta es el ferrocarril y de que seguirá siendo la reivindicación que traslademos a Madrid".

En el caso del trayecto entre Huesca-Jaca, que se subvenciona los fines de semana, cuenta ya con una alternativa por autobús. La propuesta al Ministerio es que se contemple la contratación con Renfe de un tren estacional que dé servicio entre la primavera y el otoño para fomentar el turismo", ha precisado el director general de Transportes, Gregorio Briz.

En el caso de las conexiones entre Zaragoza y Monzón; Caspe y Fayón, se han preparado una serie de servicios en autobús para garantizar la conexión.

En lo que respecta a Monzón-Zaragoza y el trayecto inverso, el servicio se prestará a través de THERPASA. La salida del autobús será a las 5.45 horas desde Zaragoza y contará con paradas en Tardienta, Grañén, Sariñena, Monzón y Binéfar. El trayecto de regreso partirá de Binéfar a las 15.30 horas y llegará a Zaragoza a las 17.45 horas.

En el caso de Fayón-Caspe se ha establecido un servicio de transporte, gestionado por HIFE y a demanda, es decir, se prestará en el momento en el que haya usuarios que lo soliciten y servirá para que los usuarios puedan acceder al tren en Caspe. Se podrá usar este servicio en las localidades de Fayón-Fabara-Nonaspe-Maella.

CASPE-BARCELONA

Gregorio Briz ha remarcado que "seguiremos reclamando, pero como servicio de Obligación de Servicio Público, el tren que conecta Caspe con Barcelona (a primera hora de la mañana) porque no podemos prestar un servicio de autobús alternativo al exceder de los límites de la Comunidad Autónoma".

El horario del servicio se adaptará a la demanda, es decir, en función de cuántas paradas deban realizarse y teniendo en cuenta que deberá llegar a la estación de Caspe 10 minutos antes de la salida del tren Caspe - Zaragoza de las 6.55 horas y a las 10.39 los sábados. El trayecto inverso se llevará a cabo a las 22.00 desde Caspe y con última parada en Fayón a las 23.10 horas. El director general de Transportes ha explicado que "aprovecharemos el servicio para atender también la demanda desde Maella".

Desde el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, Soro ha mencionado que en paralelo se sigue trabajando con Renfe "como hemos hecho hasta ahora con muy buenos resultados, para conseguir mejoras en los servicios, mejores vehículos para prestar el servicio, que se establezcan paradas facultativas o mejores horarios para aumentar el uso del ferrocarril".

SERVICIOS QUE SE DEJARÁN DE FINANCIAR

Los servicios que se dejarán de financiar son los siguientes: 7.33 horas, Teruel-Caudiel (L/X/V/D): 20.38 horas, Caudiel-Teruel (M/J/S/ D); 9.55 horas, Huesca-Jaca (S/D); 16.11 horas Jaca-Huesca (S/D). Todos estos servicios no se prestan desde las restricciones por la COVID-19.

No se financiará el servicio de las 6.10 horas, Zaragoza-Lleida (L-V); 20.12 horas, Zaragoza-Lleida (S); 21.53 horas, Caspe-Fayón (L-D); 6.61 horas, Fayón-Caspe (L-V); 10.02 horas, Fayón-Caspe (S-D). Tampoco, los de las 15.15 horas, Lleida-Zaragoza (L-V), y 7.05 horas, Caspe-Fayón (L-D), y 20.35 horas, Fayón-Caspe (L-V). Estos tres últimos no se prestan desde las restricciones por el coronavirus.