El Gobierno de Aragón divulga recomendaciones para unas compras navideñas seguras y responsables

ZARAGOZA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha divulgado recomendaciones para unas compras navideñas seguras y responsables. La Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios recuerda que "unas compras navideñas seguras deben ir acompañadas de un consumo responsable, priorizando productos duraderos, reparables y sostenibles, con menor impacto ambiental".

"Apostar por artículos de calidad, comparar opciones y planificar las compras no solo protege al consumidor, sino que también contribuye a un modelo de consumo más equilibrado y sostenible", señala la directora general, Inma de Francisco.

La época navideña es uno de los momentos del año en los que más compras se realizan: juguetes, alimentación, entradas para espectáculos y, cada vez más, el consumidor opta por el comercio electrónico. Por ello, la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón ofrece una serie de recomendaciones.

ENTRADAS Y ESPECTÁCULOS

Las celebraciones y eventos navideños generan un gran movimiento de compra de entradas. Antes de adquirirlas, la ciudadanía debe revisar la razón social de la empresa organizadora, los servicios incluidos, los horarios y las condiciones del evento.

El Gobierno de Aragón recuerda la importancia de conocer las condiciones de desistimiento, que pueden variar según el organizador. Se aconseja conservar copia de la publicidad, la factura, los justificantes de pago y la entrada, ya que la publicidad forma parte del contrato.

JUGUETES: SEGURIDAD Y CONSUMO RESPONSABLE

Para los regalos navideños, se recomienda escoger juguetes adecuados a la edad y fabricados bajo criterios de seguridad y sostenibilidad. Se aconseja comprobar que los juguetes incluyan etiquetado en castellano, marcado CE e identificación del responsable.

En el caso de menores de 3 años, deben evitarse juguetes con piezas pequeñas, elementos cortantes, cuerdas largas o cualquier pieza que pueda resultar peligrosa.

ALIMENTACIÓN: PLANIFICACIÓN, AHORRO Y CONSUMO LOCAL

De cara a las comidas y cenas navideñas, la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios recuerda la importancia de revisar el etiquetado de los productos: ingredientes, fechas de consumo, país de origen y responsable del producto; para un consumo racional y económico, se recomienda fijarse en el precio por unidad de medida y anticipar las compras para evitar incremento de última hora.

Planificar menús y elaborar una lista de la compra ayuda a evitar compras innecesarias y contribuye a un consumo más consciente. Asimismo, se anima a priorizar el comercio local, apoyando a productores de cercanía y eligiendo productos frescos y de temporada.

COMPRAS EN COMERCIO ELECTRÓNICO

En un momento en el que las compras digitales siguen creciendo, la Dirección General recuerda la importancia de verificar a quién se compra y conocer los detalles del comercio online. Aunque no veamos al vendedor en persona, es esencial comprobar que la página web incluya datos como nombre de la empresa, domicilio social y un teléfono de contacto. Esta información resulta fundamental si en algún momento es necesario presentar una reclamación.

También se recomienda comprobar si la compra se realiza en una plataforma intermediaria o directamente a un vendedor que actúa como empresario o particular, un aspecto que puede afectar a los derechos del consumidor.

En comercio electrónico, por ley, los consumidores disponen de un derecho de desistimiento de 14 días naturales desde la recepción del producto o la celebración del contrato. La tienda debe informar claramente sobre el procedimiento de devolución o reclamación, así como especificar quién asume los gastos de envío, tanto en la compra como en la devolución.

Conocer estas garantías permite realizar compras inteligentes, informadas y seguras, especialmente en un periodo de alto volumen como las Navidades.