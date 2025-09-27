El Gobierno de Aragón edita un cómic del 'Libro de la Cadena', sobre los Fueros de Jaca y de Aragón

ZARAGOZA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha editado el cómic 'El Libro de la Cadena', que trata sobre el Fuero de Jaca y el origen de los fueros de Aragón. Es el primer número de la nueva colección "Hitos de la identidad aragonesa", que "pretende acercar a los lectores de hoy hitos y acontecimientos que fueron muy relevantes en la historia de Aragón y que forman parte esencial de la identidad aragonesa", resume el director general de Desarrollo Estatutario, José María Fuster.

El cómic es obra del ilustrador David Guirao y el escritor Pepe Serrano que, durante más de un año, han investigado, documentado y trabajado para reflejar la importancia histórica que tuvo el Libro de la Cadena, con el asesoramiento de Domingo Buesa, catedrático de historia con una dilatada bibliografía sobre patrimonio cultural y los orígenes del Reino de Aragón.

La presentación del primer cómic de la colección se enmarcó en las jornadas 'Jaca, Reino y Leyenda', organizadas por el Ayuntamiento de Jaca, y contó con la asistencia del alcalde de Jaca, Carlos Serrano.

La concejal delegada de Turismo, Lucía Guillén, destaca que "el comic recrea cuadros, murales y acontecimientos en diferentes épocas históricas de Jaca, y descubre cómo eran sus edificios, vestimentas, medios de transporte, libros y gentes que vivían en nuestra ciudad".

DIVULGACIÓN VERAZ Y AMENA

El cómic 'El Libro de la Cadena' tiene como principal objetivo la divulgación veraz y respetuosa, pero, a la vez, con una narrativa e ilustración llena de fantasía, donde ficción y realidad conviven para que su lectura sea enriquecedora.

El objetivo es que el lector más joven descubra hitos, periodos y acontecimientos relevantes de Aragón, de una manera amena y divertida, sin perder nunca el rigor.

Para David Guirao "el cómic contiene identidad, patrimonio, arte y mucha fantasía para descubrir con curiosidad nuestro pasado, convirtiendo para ello estos sucesos en una aventura épica, con intriga, acción y magia". En el cómic, conocemos a Valeria, Lorién y Ángel, una familia de magos que pertenecen a la Orden de los Guardianes de las Palabras y cuya principal misión es proteger la cultura y el conocimiento: una grave amenaza acecha en la ciudad de Jaca y El Libro de la Cadena corre un serio peligro.

En su misión de protegerlo, los protagonistas tendrán que viajar a las distintas etapas del pasado de la ciudad.

EL LIBRO DE LAS CUBIERTAS VERMELLAS

El Libro de las Cubiertas Vermellas o Libro de la Cadena es un manuscrito custodiado en el Archivo Municipal de Jaca. En este libro, se copiaban todos los privilegios reales, estatutos, donaciones y decretos a favor de la ciudad de Jaca.

Abarca el periodo comprendido entre el año 931 y el siglo XIV, con 101 hojas de pergamino. Está encuadernado en tapas de madera forradas de cuero rojo, color que le dio nombre de "Cubiertas Vermellas", y estaba atado a un soporte del Ayuntamiento jaqués mediante una cadena, de allí su otra denominación.