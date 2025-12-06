El Gobierno de Aragón y las entidades sociales hacen un balance positivo del del acuerdo atender la discapacidad

Es la cuarta de las reuniones de esta comisión, encargada de orquestar el diálogo permanente entre las entidades. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Esta semana se ha celebrado la comisión de seguimiento de las políticas integrales sobre discapacidad en Aragón, coordinada por la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, en la sala Valdelinares del Instituto Aragonés de la Juventud.

Se trata de un instrumento diseñado para garantizar el diálogo permanente entre el tejido asociativo de la discapacidad y el Gobierno de Aragón que quedó recogido en el acuerdo suscrito el pasado 4 de diciembre de 2023 con el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Aragón --CERMI Aragón-- para desarrollar la Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de las personas con discapacidad en la Comunidad.

En la sesión se han repasado los avances en la ejecución del mencionado acuerdo, desde el nuevo concierto social para atender a personas con discapacidad, dotado con 197 millones de euros, hasta los primeros pasos del II Plan de acción integral para las personas con discapacidad, que consolida y actualiza las políticas públicas para que Aragón avance en inclusión, así como otras cuestiones de accesibilidad en centros y servicios sanitarios, sobre la contratación de personal especializado en Educación o la gestión de los Centros Especiales de Empleo.

Es la cuarta de las reuniones de esta comisión, encargada de orquestar el diálogo permanente entre las entidades que atienden a las personas con discapacidad en la Comunidad y los diferentes Departamentos del Gobierno de Aragón.

Su objetivo es proteger y defender los derechos e intereses de los aragoneses con discapacidad, sus familias y las entidades sociales, representadas por CERMI como interlocutor y referente del colectivo.