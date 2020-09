ZARAGOZA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón espera tener en otoño el nuevo lote dos de las obras del Hospital de Teruel. Así lo ha indicado la consejera de Sanidad, Sira Repollés, este viernes en una interpelación en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas.

La licitación para la construcción del nuevo Hospital de Teruel fue realizada por lotes. Sin embargo, las empresas a las que en un primer momento se les adjudicó el lote dos decidieron, finalmente, no ejecutar el contrato.

En este contexto, el Departamento de Sanidad ha aprovechado para hacer una serie de modificaciones en dicho lote. "Nos planteamos que en otoño podremos disponer del nuevo lote dos y así ya dar paso a la Dirección General de Presupuestos para que nos autoricen el plurianual".

La consejera también se ha referido a las obras del Hospital de Alcañiz, que están en proceso administrativo. Así, ha incidido en que "a la mayor brevedad posible" se iniciará el proceso de licitación.

Repollés ha señalado el compromiso del Gobierno con la ciudadanía en la realización de este tipo de obras. De esta forma, también ha comentado otras actuaciones como la puesta en marcha de un nuevo centro de salud en el barrio de Jesús de Zaragoza, que este miércoles ya se licitó su construcción, o las próximas obras proyectadas para el Hospital San Jorge de Huesca.

La diputada del PP, Ana Marín, que ha sido la encargada de interpelar a Repollés, ha lamentado que no se pueda sacar a la consejera de "su papel escrito" y, por tanto, no se pueda "parlamentar" con ella. Además, se ha preguntado si el Gobierno ha pedido alguna responsabilidad a las empresas que no ejecutaron el lote dos del nuevo Hospital de Teruel.

PREGUNTAS

La gestión de la Consejería de Sanidad también ha protagonizado varias preguntas en el pleno de este viernes en las Cortes. Una de ellas ha sido la realizada por la diputada del PP, Ana Marín, en relación al brote de coronavirus que se detecto en el mes de abril en la residencia de ancianos de Valderrobres (Teruel).

Marín ha asegurado que la residencia no solicitó su intervención y que el control del brote fue posible debido a la buena labor del alcalde de la localidad, Carlos Boné.

Repollés ha asegurado que consta que el 5 de abril la residencia "comenta o consulta" la posibilidad de intervención por la existencia de un brote y ha defendido la gestión realizada.

Por otra parte, la diputada de Cs, Susana Gaspar, ha preguntado sobre los protocolos para docentes considerados de riesgo, Ripollés ha evidenciado que se han desarrollado protocolos de los trabajadores que se consideran vulnerables desde el Gobierno central y ha apostillado que excede la competencia de su Departamento.

"El médico de cada persona o el personal sanitario es el que tiene que determinar si está padeciendo una enfermedad crónica y que actividades tiene que realizar" la persona afectada, ha comentado.

ESPACIOS ALTERNATIVOS EN LAS AULAS

Respecto a educación, y en respuesta a una pregunta del parlamentario de Vox, David Arranz, el consejero de Educación, Felipe Faci, ha apuntado que se estudió en su momento utilizar espacios municipales para el inicio de curso, pero que fue algo que se descartó por algunos problemas, como que en algunos casos supondría sacar a los niños de un espacio a otro y pedir autorizaciones a ayuntamientos para la utilización de ubicaciones.

En caso de que haya un cierre de un aula por un brote de coronavirus, ha señalado que no se plantean la puesta en marcha de lugares alternativos porque los niños afectados por la situación tendrán que estar en su casa confinados.

Los grupos parlamentarios de la oposición han formulado este viernes más de veinte interpelaciones y preguntas en la primera sesión de control del curso político.