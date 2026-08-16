El Gobierno de Aragón estrena 'Clara', una asistente virtual para trámites y ayudas

Una ciudadana conversa con 'Clara' en su móvil. - GOBIERNO DE ARAGÓN
ZARAGOZA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Aragón ha incorporado a su portal web a 'Clara', una nueva asistente virtual que facilitará a la ciudadanía el acceso a información sobre trámites, ayudas y servicios públicos.
'Clara' permite formular preguntas con palabras cotidianas, como si se tratara de una conversación, ha asegurado el Gobierno autonómico.
"¿Qué documentación necesito para solicitar una ayuda? ¿Dónde puedo realizar una determinada gestión? ¿Qué requisitos tengo que cumplir? ¿Cuál es el plazo para presentar una solicitud? A partir de cada consulta, el asistente ayuda a localizar la información oficial necesaria para resolver la duda", son algunos ajemplos.
La herramienta ofrece respuestas basadas en los contenidos disponibles en el portal del Gobierno de Aragón y permite acceder a información sobre requisitos, plazos, documentación y canales habilitados para realizar cada trámite.
De esta forma, la ciudadanía puede encontrar más fácilmente la información que necesita sin tener que localizar previamente el nombre exacto del procedimiento.
UNA PRIMERA ORIENTACIÓN DISPONIBLE EN CUALQUIER MOMENTO
'Clara' amplía los canales de atención del Gobierno de Aragón y ofrece una nueva vía para resolver consultas de forma inmediata, las 24 horas del día. Su incorporación complementa los servicios de atención presencial, telefónica y electrónica que ya están disponibles.
El asistente está especialmente pensado para aquellas consultas que requieren una primera orientación. Ante una duda sobre una ayuda, un trámite o un servicio, 'Clara' permite realizar una primera búsqueda de manera sencilla y acceder directamente a la información que puede resultar de interés.
Además, utiliza un lenguaje claro y cercano para presentar la información administrativa y facilitar su comprensión, especialmente en aquellos casos en los que la persona usuaria no sabe exactamente qué trámite debe realizar o dónde debe buscarlo.
INFORMACIÓN OFICIAL A TRAVÉS DEL LENGUAJE NATURAL
'Clara' utiliza tecnologías de inteligencia artificial para comprender preguntas formuladas en lenguaje natural y localizar la información más adecuada dentro del portal institucional.
El sistema trabaja con los contenidos oficiales del Gobierno de Aragón para ofrecer respuestas vinculadas a la información publicada por la Administración.
La herramienta permitirá también conocer cuáles son las cuestiones que generan más dudas entre la ciudadanía y qué trámites, ayudas o servicios concentran un mayor número de consultas.
'Clara' ha sido desarrollada con criterios de seguridad, accesibilidad y protección de datos, de acuerdo con la normativa vigente. En esta primera versión, se va a analizar su respuesta y se introducirán mejoras, en un modelo que estará en constante evolución y que se irá refinando progresivamente. La url de acceso es la siguiente: 'https://www.aragon.es/atencion-a-la-ciudadania'.