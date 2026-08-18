Moreno reivindica el legado de Lorca en el 90 aniversario de su asesinato:"Leer su obra es conocer el alma de Andalucía"

Archivo - Escultura de Federico García Lorca. - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado el legado del poeta granadino Federico García Lorca, con motivo del 90 aniversario entre el 17 y el 18 de agosto de 1936 cuando fue fusilado por el bando golpista, justo un mes después de la sublevación militar contra la República de las tropas de Franco, entre las localidades granadinas de Víznar y Alfacar.

"Se cumplen 90 años del asesinato de Federico García Lorca. Poeta universal, genio andaluz y autor de una obra fundamental del teatro y la poesía española. Reivindicamos su legado y su figura colosal con gran orgullo", ha destacado este martes en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

"¡Leer a Lorca es conocer el alma de Andalucía!", ha subrayado Moreno en su publicación que está acompañada por un vídeo del presidente de la Junta, con un ejemplar de la obra 'Bodas de sangre', en el que pone en valor la figura del poeta.

"En Lorca encontramos lo mejor de nuestro sentimiento, de nuestra cultura, de nuestro folclore y de nuestra identidad como pueblo", ha señalado el presidente del ejecutivo andaluz en el vídeo.