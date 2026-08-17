Óscar Puente, "indignado" con la "ofensiva" foto del Rey con Javier Negre: Se ha cruzado una "línea roja"

1111114.1.260.149.20260817172348 El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en una entrevista a EUROPA PRESS. - ROBER SOLSONA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el socialista Óscar Puente, considera que es la Casa Real y no el Gobierno quien ha cruzado "una línea roja" por la fotografía de Felipe VI con el periodista Javier Negre, una imagen que le sigue indignando y que considera "ofensiva" debido a que este último fue condenado por publicar una foto de su hija cuando era menor de edad.

En una entrevista con Europa Press, sostiene que el jefe del Estado se ha "equivocado gravemente" y que la publicación de esa imagen es "intolerable". "En mi concepto de mi país, de mi democracia, el jefe del Estado que yo tengo en mi cabeza no tocaría a Javier Negre ni con un palo", ha enfatizado.

La semana pasada Puente publicó un mensaje en sus redes sociales calificando de "ignominia" que el monarca se prestase a esa fotografía, realizada en la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en Cali.

En ese momento, el ministro explicó que el Rey no debería haberse prestado a esa foto con el propietario de 'Estado de Alarma', el medio que tiene acreditado al 'influencer' político Vito Quiles, pues recordaba que Negre había insultado tanto al monarca como a la Reina Letizia y porque además es "un profesional de la difamación y el bulo", según indicó.

"Es un activista de ultraderecha que practica el acoso a los políticos progresistas y sus familias, entre otras a la mía", dijo entonces, señalando que la imagen del monarca se "contamina" con ese gesto. Desde el PP cargaron contra Puente, recalcando que un miembro del Consejo de Ministros "señale" y "ataque" abiertamente al Rey.

Ahora el ministro ha reiterado su "indignación" haciendo hincapié en que Negre está condenado por haber publicado fotos de su hija cuando era menor de edad, "calificándola poco menos que de amante o de escort". Apunta además que está imputado como presunto autor de un delito de "calumnias" contra él.

CASA REAL "DEBERÍA HABER MEDIDO MÁS" Y ESPERA QUE NO SE REPITA

Así, al ser interrogado sobre si considera que ha cruzado una línea roja al criticar abiertamente al Rey, defiende que quien ha sobrepasado el límite es la Casa Real, --"que debería haber medido mucho más lo que hacía en ese momento", dice-- y no el Gobierno.

"No puedo ocultar mi indignación", ha apuntado a continuación, incidiendo en que es una imagen que, a su juicio, "no se debería haber producido" y espera que "no se repita nunca".

"Creo que debería indignar a todo el sector periodístico de este país, pero sorprendentemente me he encontrado con cierta complicidad por parte de algunos", ha dicho a continuación.

REACCIÓN LIBRE DE UN MINISTRO

No obstante, asegura que detrás de sus palabras no hay "ninguna estrategia" del Gobierno contra la Corona y a favor de la instauración de una República sino simplemente "una reacción de un ministro" al que dice, generalmente nadie le da instrucciones ni le impide expresarse libremente.

"Yo me he expresado libre y espontáneamente en un tema que además, como digo, me toca muy de cerca. Porque yo a este personaje tengo la desgracia de sufrirlo en muchas ocasiones, y mi familia, y esto me parece absolutamente intolerable", ha añadido.

En el primer mensaje que colgó en X sobre este asunto Puente mencionó un vídeo de una cuenta que reclama la proclamación de la República, pero defiende que no se hace eco de los mensajes de ese usuario sino únicamente del vídeo en el que aparece la escena de Negre estrechando la mano del Rey y la foto que ambos se toman a continuación.

TIENE "ALMA REPUBLICANA", PERO VE "ÚTIL" LA MONARQUÍA

Aunque dice que como cualquier socialista tiene "alma republicana", también defiende "una monarquía democrática" que, asegura "ha sido útil y ha servido para unir al país" y es "un elemento perfectamente válido" en un régimen democrático.

No obstante, defiende que se pueda criticar a la monarquía y se pueda señalar cuando equivoca --"como es el caso, desde mi punto de vista y gravemente", ha apuntado-- y esas deberían ser las reglas del juego de una democracia.

"Lealtad al Rey, absoluta, y como yo la entiendo, exactamente igual que la entiendo con Pedro Sánchez, es diciendo las cosas que creo que no hace bien y en las que se equivoca", señala el ministro incidiendo en que es una forma de velar por la propia institución.

"Flaco favor le hacen este tipo de imágenes a una monarquía que pretende integrar a todo el país", ha seguido, subrayando que a él y a "mucha gente" le han resultado "ofensivas".