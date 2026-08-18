Moscú acusa a Reino Unido de buscar "una escalada" en Ucrania por el supuesto uso de drones británicos contra Rusia

Archivo - Una columna de humo se eleva en la región rusa de Leningrado tras un ataque con drones ucranianos - --/dpa

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de Rusia en Reino Unido ha acusado este lunes a Londres de "optar deliberadamente por una escalada de la crisis ucraniana" y de intentar "infligir el máximo daño a través de terceros" a Moscú, advirtiendo asimismo de consecuencias al calor de las informaciones acerca del uso por parte de Ucrania de drones británicos en ataques que han impactado en territorio ruso.

"Las informaciones que indican que el régimen de Kiev está utilizando drones británicos para realizar ataques en territorio ruso confirman que Londres está optando deliberadamente por una escalada de la crisis ucraniana, mientras hipócritamente profesa un deseo de paz", ha denunciado la legación diplomática en un comunicado difundido en redes.

En el mismo, ha asegurado que, al supuestamente actuar de este modo, "Reino Unido actúa como cómplice y coautor de los sangrientos crímenes y ataques terroristas cometidos por neonazis ucranianos, buscando contener a Rusia e infligirle el máximo daño por medio de terceros".

"Las acciones de Londres inevitablemente tendrán consecuencias por las que deberá rendir cuentas. Cuanto mayor sea su implicación en el conflicto y mayor su apoyo a la maquinaria terrorista de Kiev, mayor será el precio que pagará", ha advertido la Embajada rusa.

Esta declaración llega después de que el diario británico 'The Sunday Times' publicara el domingo que drones fabricados por dos empresas nacionales y suministrados a Ucrania se habían utilizado en la campaña de ataques ucranianos contra objetivos militares e industriales dentro del territorio ruso, información en la que ha coincidido la cadena BBC.