La Junta confirma tres heridos leves, uno trasladado al hospital, tras un nuevo terremoto en Granada

Daños por el último terremoto y sus réplicas en Granada

Daños por el último terremoto y sus réplicas en Granada - ARSENIO ZURITA

ALMONTE (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha confirmado que tres personas han resultado heridas a consecuencia de un nuevo terremoto de magnitud 4,6 registrado este martes en Granada y su área metropolitana.

Según ha informado en una atención a los medios, los tres heridos son de "carácter leve" y uno de ellos, una joven menor de edad, ha sido trasladada al hospital.

La Junta mantiene activado en fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia de Andalucía ante el riesgo sísmico en Granada desde el seísmo del pasado viernes de magnitud 5 con epicentro en la localidad granadina de Alhendín.

Sanz ha señalado que se va a convocar el comité asesor del plan de emergencia por riesgo sísmico de "manera inminente".