ZARAGOZA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón firmará con CERMI un nuevo acuerdo marco para reducir un 30% las listas de espera de atención a la discapacidad, dotado con 13 millones de euros. Lo ha anunciado el presidente, Jorge Azcón, en el turno de réplica al grupo mixto (IU, Podemos y PAR) en la sesión plenaria extraordinaria de las Cortes de Aragón del Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma.

Este acuerdo con CERMI busca garantizar que el precio que paga la Administración se ajuste al coste real de las plazas destinadas a personas con discapacidad, garantizando la viabilidad de las organizaciones que prestan el servicio, asfixiadas por la inflación de los últimos años y el aumento de los costes laborales.

El próximo Acuerdo Marco de la Discapacidad constará del reajuste automático de precios, teniendo en cuenta la actualización del IPC y el incremento de los costes laborales, una reclamación histórica de las entidades y gracias a la cual no tendrán que solicitar esta actualización cada año.

En su intervención, Azcón ha afirmado que "queda mucho camino por recorrer, pero vamos en la buena dirección" en materia de atención a la discapacidad, recalcando que "es importante lo que está ocurriendo" en esta materia.

En otro orden de cosas, Jorge Azcón ha señalado que el Ayuntamiento de Zaragoza cobrará "ahora" a Becton Dickinson los impuestos de construcción que desgravó a esta multinacional cuando anunció la contratación de centenares de trabajadores, lo que finalmente no ha llevado a término. Ha destacado que el Gobierno de Aragón ha puesto en marcha un plan de viviendas para municipios turísticos y con escasa población.

También ha afirmado que el diputado de IU, Álvaro Sanz, está "indignado" con el modelo productivo y le ha preguntado por qué no expresa su indignación a la ministra de Trabajo y le ha echado en contra "el mantra de la privatización, que tienen que sacar en un debate, si no, no serían ustedes".

Azcón ha manifestado que su confianza en el PAR "se ha ido incrementando" desde el inicio de la legislatura y ha compartido algunos aspectos de su discurso, en relación a la política hidráulica, emplazando a la cámara a posicionarse sobre la reducción de un 15% de la dotación de agua para regadíos en 2033. Ha dicho que la inversión en la red eléctrica es como la inversión en infraestructuras: "Si Red Eléctrica no invierte en Aragón puede significar que miles de millones de euros no vengan".

INTERESES GENERALES

Ha aludido a la reunión con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, criticando a quienes "antepusieron intereses de partido a los intereses de la Comunidad Autónoma" y ha dejado claro que defenderá todos los acuerdos a los que pueda llegar y ha reiterado su deseo de reunirse próximamente con el Ministerio de Transportes para dialogar sobre infraestructuras.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha subrayado que "los aragoneses respaldan la acción de este Gobierno", mencionando tanto a los que están "más de acuerdo" con el PP como a los que "desde la discrepancia" exigen mejoras en la acción de gobierno.

Ha señalado que todos los diputados y grupos trabajan "desde sus intereses legítimos trabajan pensando que sus ideas, sus valores y sus principios son los que mejore le sentarían a la Comunidad Autónoma".

La legislatura puede ser "extraordinariamente productiva", ha proseguido Azcón, quien ha reconocido "la crítica legítima" de la oposición al Ejecutivo, añadiendo: "La Comunidad autónoma se encuentra en un momento histórico en el que todos, de una forma u otra, deberíamos esforzarnos al máximo y asumir no solamente los retos de gestión que tiene cualquier administración, que son muchísimos, sino los retos que tiene la Comunidad".

"Nuestro partido siempre ha defendido los cambios y en este momento, en el momento en el que estamos viviendo hay un momento en el que tendremos que decidir si estamos dispuestos a seguir cambiando nuestra sociedad a mejor o si estamos dispuestos a ralentizar, a poner palos en las ruedas o a bloquear el trabajo que desarrolla fundamentalmente la sociedad aragonesa con el respaldo del gobierno de Aragón".

"MODERADAMENTE SATISFECHO"

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha dicho que Azcón "ha cambiado al consejero de Agricultura y se pone a llover". El PAR está "moderadamente satisfecho" con la gestión de Azcón, que ha tomado medidas como la mejora del transporte urgente.

"Tenemos una deuda con los agricultores", ha advertido Izquierdo a Azcón, tras lo que ha rechazado la reducción de la dotación de agua para regadíos. Ha defendido "absolutamente" la concertación de plazas en la Educación.

Izquierdo ha preguntado "por qué Aragón no puede tener una Hacienda foral propia" y para ello "llegar a un acuerdo bilateral con el Estado", asegurando que este modelo "no es insolidario", poniendo el ejemplo de Navarra.

RENDICIÓN DE CUENTAS

También ha intervenido el portavoz del PP, Fernando Ledesma, en último lugar, manifestando que Aragón es, en esta legislatura, "una Comunidad mejor porque el Gobierno gobierna y lo hace desde la transparencia y la rendición de cuentas".

Ledesma ha dejado claro que este Gobierno "está cargado de energías y ganas de trabajar", recalcando que los aragoneses eligieron el Gobierno del PP en las elecciones autonómicas de 2023 y ha echado en cara al PSOE "su falta de iniciativa y de capacida de gestión, que llevó a un bloqueo de los servicios públicos sin precedentes" y "un año más tarde siguen igual, anclados en el pasado, sin avanzar en nada, incapaces de armar una alternativa: Parece que están bien en la oposición".

El portavoz del PP ha destacado "la falta acuciante de profesionales sanitarios" y ha asegurado que el Gobierno de Aragón está "revirtiendo los recortes" en sanidad que llevó a cabo el Ejecutivo de Javier Lambán: "Eran ustedes los que cerraban consultorios en el territorio".