Gobierno de Aragón, Lacor Textil y CEOE Aragón colaborarán para reconocer competencias profesionales de los trabajadores

ZARAGOZA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón, Lacor Textil y CEOE Aragón van a colaborar para la realización de actuaciones en materia de reconocimiento de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales, dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia.

El acuerdo, aprobado esta semana en Consejo de Gobierno, tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la colaboración entre el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, Lacor Textil y CEOE Aragón, para el desarrollo del procedimiento y acreditación de competencias profesionales en la convocatoria abierta permanente, tal y como establece el artículo 175 del Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la Ordenación del Sistema de Formación Profesional, dirigido a las 40 personas trabajadoras de la empresa Lacor Textil que desarrollen tareas vinculadas a los estándares de competencia auxiliares de operaciones de confección.

El fin del acuerdo es promover la obtención de la acreditación de los estándares: UC1325_1 realizar las operaciones auxiliares de recepción, colocación, mantenimiento y expedición de cargas en el almacén de forma integrada en el equipo; UC1326_1 preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos establecidos; UC2347_1 actividades auxiliares de confección; y UC2346_1 realizar operaciones de cosido y unión de piezas.

Las actuaciones en relación a la acreditación de competencias de estos estándares se llevarán a cabo en el marco de la convocatoria abierta de forma permanente, regulada por el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional.

De esta manera, tal y como viene recogido en el artículo 179.10 del Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, el plazo máximo para resolver las inscripciones será de seis meses desde que se registre cada inscripción. El procedimiento finalizará una vez concluida la fase de evaluación y la emisión de las correspondientes acreditaciones obtenidas por el personal.

PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS

Para el desarrollo del procedimiento de acreditación de competencias profesionales, dirigido a personas trabajadoras que desarrollen tareas vinculadas a los estándares recogidos en el convenio, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte se compromete a gestionar, a través de la Agencia de las Cualificaciones Profesionales de Aragón, las distintas fases del Procedimiento de Acreditación de Competencias Profesionales; a mantener, dentro de la convocatoria abierta de forma permanente, en sus diferentes fases, reuniones específicas con los representantes de la empresa que lo soliciten para informar y a orientar acerca del Procedimiento de Acreditación de Competencias Profesionales.

Asimismo, a elaborar y aportar material de apoyo para facilitar las tareas de información y orientación; mantener la aplicación informática para la gestión del procedimiento y resolver las incidencias que surjan a lo largo del proceso; y expedir las acreditaciones que procedan al finalizar el Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias Profesionales e incluirlas en el registro estatal.

Por su parte, la empresa Lacor Textil colaborará con el Departamento en proporcionar a los interesados y destinatarios información y orientación sobre las competencias profesionales vinculadas a los estándares citados, y sobre el procedimiento a seguir para la inscripción y participación, con el fin de facilitar estos trámites; prestar ayuda a los interesados para su inscripción en la aplicación informática Sistema Integrado de Gestión de los Procedimientos de Acreditación de Competencias del Gobierno de Aragón (SIGPEAC), según las instrucciones de la Agencia de las Cualificaciones Profesionales de Aragón.

Asimismo, la compañía certificará la experiencia laboral del personal que presta servicios en la empresa, siguiendo el modelo que determine el Gobierno de Aragón; facilitará la participación de su personal en las fases de asesoramiento y evaluación y los recursos necesarios para realizar el asesoramiento y la evaluación, incluyendo los equipos y materiales necesarios para la realización de pruebas de competencia.

CEOE se compromete a colaborar con el Departamento de Educación, Cultura y Deporte en proporcionar a los interesados y destinatarios información y orientación sobre las competencias profesionales y sobre el procedimiento a seguir para la inscripción y participación, con el fin de facilitar estos trámites; y a prestar ayuda a los interesados para su inscripción en la aplicación informática SIGPEAC, según las instrucciones de la Agencia de las Cualificaciones Profesionales de Aragón.

CUATRO AÑOS

El convenio de colaboración tendrá una vigencia de cuatro años, a partir de su firma. No obstante, podrá prorrogarse, mediante adenda, hasta un máximo de cuatro años adicionales, con acuerdo unánime de las partes.Lacor Textil, empresa auxiliar de la industria textil, lleva a cabo tareas logísticas de forma personalizada, así como labores de planchado industrial para algunas empresas del sector textil, todo ello desde sus plantas en la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA) y el Polígono Centrovía.

Por su parte CEOE Aragón colabora desde 2001 con la Agencia de las Cualificaciones en la detección de necesidades de trabajadores cualificados en las empresas más representativas del sector productivo de Aragón, haciendo difusión de los procedimientos de acreditación de competencias.