Consejo de Gobierno de Aragón. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón mantiene su "compromiso" de concertar el Bachillerato a partir del próximo curso, ha asegurado este miércoles, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, la vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero.

El Ejecutivo que preside Jorge Azcón "venía trabajando desde la anterior legislatura" en esta medida, que por lo tanto "no es nueva", sino que "forma parte de los objetivos de este Gobierno", ha indicado Vaquero, quien ha dejado claro que el Gobierno tiene "la garantía de que cumple con las competencias y la capacidad de tomar esta medida" por parte del Ejecutivo en funciones.

Vaquero ha recomendado "diferenciar el momento procesal de cada una de las medidas que se anuncian" y que la consejera de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Tomasa Hernández, ha realizado este martes el anuncio de la medida "para el próximo curso", observando que a partir del 3 de mayo el Gobierno ya no estará en funciones.

El curso 2026/2027 se concertará el Bachillerato y "las familias podrán dejar de pagar un bachiller privado y acogerse a uno concertado", ha continuado Vaquero, apuntando que "en estos centros educativos habrá unos plazos para que puedan solicitarlo adecuadamente".

"Hay un procedimiento que nos llevará a ello y, de momento, lo que ha hecho la consejera ha sido anunciar la medida para el próximo curso", ha insistido la vicepresidenta en funciones, añadiendo que el Departamento ha llevado a cabo "un trabajo previo" para concertar el Bachillerato y ha publicado una Orden en el BOA para autorizar los conciertos "y posteriormente se seguirá desarrollando este procedimiento" a lo largo de los próximos meses.

Mar Vaquero ha recalcado que esta decisión es "totalmente democrática" y que permite "atender al derecho constitucional de las familias, de la libertad de enseñanza", a lo que aspira el Ejecutivo en funciones de Jorge Azcón.