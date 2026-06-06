El Gobierno de Aragón niega que la gerencia única conlleve la unificación de los sectores sanitarios I y II

Archivo - Entrada al hospital de día oncohematológico del Hospital Royo Villanova de Zaragoza donde se va a construir una nueva rampa de acceso. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

Desde el Pignatelli defienden que la medida pretende mejorar la calidad asistencial con coordinación, transversalidad y agilidad

ZARAGOZA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) - La gerencia única creada para los sectores sanitarios Zaragoza I y Zaragoza II no conlleva una unificación de los mismos ni una modificación de sus equipos ni de sus funciones. Así lo han aclarado fuentes del Gobierno de Aragón en respuesta a las declaraciones de este sábado de la diputada socialista María Rodrigo y de la portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, en las que han calificado de "nefasta" la medida por no resolver los problemas y alejar la atención primaria a más de 150.000 vecinos de la capital aragonesa.

Desde el Ejecutivo autonómico insisten en que la medida anunciada este viernes por la que se ha creado una gerencia única para los sectores sanitarios Zaragoza I y Zaragoza II mantiene como hasta ahora las funciones de los equipos de ambos sectores sanitarios. El objetivo de esta decisión es, aseguran, "avanzar hacia un modelo sanitario integrado, donde la coordinación, transversalidad y agilidad ayuden a mejorar la calidad asistencial, con un enfoque centrado plenamente en el paciente".

También se va a mantener como hasta ahora la organización de cada hospital y centro sanitario. Por ello, insisten, los ciudadanos no van a experimentar ningún cambio respecto a su hospital y centro de salud de referencia.

Al contrario, destacan desde el Pignatelli, la medida va a permitir "mejorar la eficiencia, homogeneizar los procesos y protocolos asistenciales y de gestión, favoreciendo el aprovechamiento de la alta tecnología, siempre con el objetivo de ofrecer una atención sanitaria de excelencia y situando siempre al paciente en el centro del sistema".