El Gobierno de Aragón pide a Isabel Rodríguez más suelo para vivienda y la ministra responde que "por supuesto"

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; la misistra de Edicación, FP y Deporte, además de Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría; el consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, Octavio López; y el consejero municipal de Urbanismo, Victor Serrano - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha vuelto a solicitar a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, suelos "ociosos" del Estado para impulsar 2.000 viviendas públicas en Zaragoza capital, a lo que la titular del Ministerio de Vivienda ha respondido: "Por supuesto que vamos a activar todos los suelos del Estado en Zaragoza, en el conjunto de Aragón".

Octavio López ha aprovechado la visita de Isabel Rodríguez a las obras de una promoción de 112 pisos financiada por fondos NextGenerationEU, impulsada por Zaragoza Vivienda, para elogiar la participación público-privada y la colaboración entre instituciones para contribuir con más eficacia a solucionar el "grave problema" de la vivienda.

En su respuesta, Isabel Rodríguez ha citado como ejemplo la recuperación de terrenos que fueron del Ministerio del Interior, o suelos de "cuando se decidió rescatar a los bancos y desahuciar a las familias" y el actual Gobierno de España "ha entregado esas viviendas a las familias y a la juventud a través de la gestión con la empresa pública de vivienda".

Ha defendido que el Gobierno de España haya liderado la empresa pública estatal "capaz de movilizar el suelo público del Estado, de urbanizarlo, como se hacía hasta ahora, pero también de construir y después gestionar ese parque público de vivienda" con la finalidad de disponer abordar todos los ciclos de la vivienda para "consolidar ese objetivo de país de un parque público de vivienda en el que pueden colaborar las entidades autonómicas y municipales, y que está activando todos los recursos del Estado".

La ministra también ha aludido al PERTE para la industrialización de la vivienda y atender la demanda de mano de obra para que sea más atractivo el sector, mejorar las condiciones de salud de los trabajadores, construir de forma más sostenible y también hacerlo más rápido para poder tener antes listas las promociones introduciendo estos elementos de industrialización en la construcción".

PLAN ESTATAL DE VIVIENDA

A ello se suma el Plan Estatal de Vivienda en colaboración con el resto de administraciones públicas y ha agradecido que el Gobierno de Aragón "diga sí" a este Plan porque supondrá triplicar la inversión y cofinanciar esas políticas además de "blindar" el parque público de vivienda para siempre, al tiempo que se rehabilita el parque de vivienda en España.

Ante las peticiones del consejero Octavio López de atender la especificidad de cada parte del territorio español, "también decimos un sí, porque es lo que después hacemos cuando damos respuesta en forma de convenio a esa concreción del Plan Estatal de Vivienda", ha apostillado la ministra de Vivienda.

Octavio López ha condicionado dicha adhesión al Plan de Estatal de Vivienda 2026-2030 "siempre que permita articular acciones que respondan a las necesidades de Aragón", como se hace con el Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030, que permite impulsar más de 2.300 viviendas en dos años y medio y que superará las 5.000 al finalizar la legislatura, ha comentado.

"Cuando la ministra habla de apostar por la vivienda pública, desde Aragón no tenemos nada que objetar, cuando habla de multiplicar por tres los recursos destinados a vivienda, nada que objetar tampoco, porque en la comunidad autónoma ya estamos haciendo un gran esfuerzo económico en esta materia".

Octavio López ha precisado que su intención es lograr que Aragón pueda participar "siempre que se respeten los programas específicos que tenemos en cada comunidad autónoma para intentar ajustarlos como un guante a la realidad de cada una de ellas".

LÍMITE AL ALQUILER

Por otro lado, Octavio López ha contrapuesto el modelo regulatorio que propone el Ministerio de Vivienda con el aumentar la oferta que el Gobierno de Aragón lleva a cabo en los 43 municipios más turísticos, donde se promueve vivienda pública de alquiler asequible para trabajadores del sector.

"Aragón es una comunidad que no tiene absolutamente nada que ver con Cataluña, con Madrid, con el País Vasco o con Baleares", ha diferenciado Octavio López, quien ha asegurado que conforme señalan "estudios y opiniones cualificadas" limitar los precios desde la administración "expulsa viviendas del mercado del alquiler, reduciendo la oferta y elevando aún más los precios".

La ministra de Vivienda ha discrepado en este aspecto y se ha decantado por utilizar todos los instrumentos legales existentes y que "están funcionando para limitar el crecimiento de los precios de alquiler".

Ha relatado que cada semana, cada mes, aparecen informes que hablan del crecimiento de los precios del alquiler y para evitar que los alquileres suban hay instrumentos legales. "Podemos limitar esas subidas de los precios del alquiler para dar tranquilidad", ha indicado.

En el caso de Zaragoza, ha aportado el dato de que hay más de 65.000 familias que viven de alquiler y están "en vilo" por lo que ha insistido en "avanzar en esa regulación", que no solo "ampara" a los inquilinos, sino que también "da cobertura" a los propietarios que bajen el precio del alquiler a sus inquilinos con bonificaciones fiscales de hasta el 90 por ciento, que implica que la presencia del Ministerio y del resto de Administraciones Públicas tiene que ser más intensa en financiación, en suelos y en disposición de viviendas".

Se ha referido a las grandes ciudades con zonas tensionadas y en el caso de Aragón ha aludido a las zonas turísticas con un mercado del alquiler "ya muy tensionado por esos usos".

Por ello, ha agradecido la colaboración institucional y la disposición de Aragón para participar en el Plan Estatal de Vivienda, pero también ha querido trasladar la solicitud "en nombre de las familias que viven de alquiler en Aragón a que se limiten los precios para que puedan vivir tranquilos y tranquilas cada vez que llega el momento de finalizar ese contrato".

"Si tenemos instrumentos, si tenemos herramientas, pido dejar los dogmatismos partidistas para estar del lado de las soluciones", ha zanjado.

PASSIVEHOUSE

Por su parte, el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha explicado que la vivienda asequible se puede construir con los "mejores estándares de calidad" y ha aportado el dato de que Zaragoza acoge el 5 por ciento del total nacional de las viviendas Passivehouse, lo que revela que es "patente" el compromiso de la alcaldesa, Natalia Chueca con la vivienda pública asequible.

Dicho compromiso lo avalan las cifras como las 15 actuaciones en marcha con un presupuesto global de más de 37 millones de euros de los que el peso de los fondos europeos aportan, además otros 18.247.000 euros. En total, son 423 viviendas, que "demuestran la capacidad y la buena gestión en el Ayuntamiento de Zaragoza".

Todos ellos, junto al a ministra de Educación FP y Deportes, además de ministra Portavoz, Pilar Alegría, han visitado las obras de la promoción de 112 viviendas que impulsa la sociedad municipal Zaragoza Vivienda en la calle Vicente Cazcarra, financiadas con fondos europeos y que finalizarán antes de junio de 2026.

Son viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, de alta eficiencia energética, con la máxima certificación y la calificación Passivehaus Plus. El presupuesto de la actuación asciende a 9.258.282,60 euros, de los que 3.576.000 proceden de fondos europeos. El precio máximo a pagar por los futuros inquilinos será de 6,66 euros por metro cuadrado de superficie útil. En el caso de garajes y trasteros, ese precio será de 4 euros por metro cuadrado.