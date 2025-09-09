El Gobierno de Aragón rebaja a fase de alerta el Plan de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos

ZARAGOZA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha rebajado a fase de alerta el Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PROCIFEMAR) por la mejoría de la emergencia originada por las lluvias y tormentas generalizadas en Aragón.

A las 22.00 horas de este lunes se había activado la situación operativa 1 de la fase de emergencia ante las afectaciones registradas en la localidad de Binéfar (Huesca).

La tormenta torrencial originada a última hora dejó en apenas cinco minutos 14 litros de agua por metro cuadrado, acompañada de granizo y de fuertes ráfagas de viento, en torno a los 40 kilómetros por hora.

En total, el Centro de Emergencias 112 Aragón ha registrado 13 incidentes en Binéfar relacionados con esta tormenta. El primero de ellos, a las 20.54 horas, por la caída de una torre eléctrica en las proximidades del colegio Katia Acín y el último, a las 08.33 horas de este martes, por la rotura de un poste eléctrico.

Los demás incidentes están relacionados con caídas de árboles sobre la vía pública, derribados por las fuertes ráfagas de viento, y afectaciones en instalaciones eléctricas.

Efectivos de Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca, de los parques de Monzón y Barbastro, se desplazaron a Binéfar para resolver estas incidencias, que únicamente han causado daños materiales, sin que haya que lamentar lesiones a personas.