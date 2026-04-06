El Gobierno de Aragón rechaza los recortes del Nudo Mudéjar y muestra preocupación ante una posible transición "injusta"

1075386.1.260.149.20260406151556 Reunión mantenida hoy en Teruel sobre el Nudo Mudéjar. - ANTONIO GARCIA/BYKOFOTO

TERUEL 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, ha hablado de "gran preocupación e incertidumbre" para referirse a "las dilaciones y recortes" en el proyecto del Nudo Mudéjar: "La mayor preocupación que tiene el territorio es que de una transición justa pasemos a una transición fallida y, por lo tanto, a una transición injusta".

Así se ha expresado Vaquero este lunes en una rueda de prensa tras reunirse en Teruel con administraciones, patronal y sindicatos por el Nudo Mudéjar en la que también han participado el presidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), Joaquín Juste, el consejero de Medio Ambiente y Turismo en funciones, Manuel Blasco, la directora general de Energía y Minas, Yolanda Vallés, representantes de los ayuntamientos de Alcañiz, Alcorisa, Albalate del Arzobispo, Calanda, La Puebla de Híjar, Jatiel, Lécera y Ariño, y agentes sociales (CEPYME, Cámara de Comercio de Teruel, UGT y CCOO).

Después de que la pasada semana mantuviese un encuentro con alcaldes afectados, la vicepresidenta en funciones ha recalcado que el objetivo de estas reuniones es "seguir impulsando, reivindicando y coordinando lo que tiene que ser una transición justa".

"No queremos más dilaciones ni recortes en los proyectos del Nudo Mudéjar", ha subrayado Mar Vaquero, para que "la transición no sea ni injusta ni fallida", ante un problema "generado por el Gobierno de España": "Necesitamos que haya una respuesta clara de quien planteó ese cierre, de quien creó ese problema. Es lo que estamos reivindicando".

PRONUNCIAMIENTO UNITARIO

En el encuentro de este lunes se ha acordado emitir un pronunciamiento unitario con las conclusiones compartidas y, en este sentido, la vicepresidenta en funciones ha explicado que "los proyectos han quedado reducidos a una quinta parte tras la DIA --Declaración de Impacto Ambiental--", lo que "afecta a las inversiones en los nueve municipios que iban a salir más beneficiados".

"Se confirma que hubo un cierre de la central de Andorra sin planificación ni alternativa, con hechos objetivos: la central cerró sin soluciones, y provocó una disminución de las inversiones, el empleo y la población: en el municipio de Andorra se han perdido mil habitantes, y un tercio en el de Ariño", ha recalcado Vaquero.

En esta línea, ha lamentado que desde aquella decisión del cierre de la Central de Andorra, adoptada por el Gobierno de España, "no hay plan, no hay alternativa, no hay nada", ha expresado Vaquero, que se ha comprometido a "seguir impulsando y reivindicando una transición justa".

CONCURSO JUDICIALIZADO

El concurso del Nudo Mudéjar "está judicializado, pero lo que nos causa incertidumbre es que "cualquier alternativa tenga seguridad jurídica", para "no dar pie a nuevas reclamaciones y más dilaciones". Ha añadido que ya han transcurrido seis años desde el cierre de la Central de Andorra "y cuatro años de la adjudicación del concurso, por lo que no podemos someter el proyecto de futuro a más riesgos ni recortes".

Al hilo de la reunión del alcalde de Andorra, Rafael Guía, con la directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), Judit Carreras, Mar Vaquero ha comentado que la alternativa planteadas a este recorte, que pasa por adjudicar a otras empresas la energía, "nos provoca incertidumbre e inseguridad jurídica porque no aparece recogida jurídicamente en las condiciones de ese concurso".

"Sí que nos queda claro que había un artículo en ese concurso que permitía que, en el caso de que en el momento de la adjudicación la capacidad de acceso a la energía no fuera totalmente superada, se pudiera adjudicar a otros proyectos de los que entonces concurrían, a otras empresas. Pero esa posibilidad no se contempla ni se contemplaba para que esto ocurriera", ha aclarado Vaquero.

De manera que "la propuesta que hemos escuchado del Instituto de Transición Justa no solamente no convence, sino que genera más incertidumbre, más inseguridad jurídica, más tiempo para algo que es necesario que tenga ya una respuesta", ha apuntado.

Asimismo, ha pedido conocer la posición de la empresa Enel Green Power España, que es la que tiene la obligación de desarrollar este proyecto. "Hemos conocido cuál es su posición frente a los condicionantes que se le ha impuesto en esta declaración de impacto ambiental, pero esperamos también podernos reunir con Enel porque se cuestionan esos planes de acompañamiento".

NUDO MUDÉJAR, UN PROYECTO ESTRATÉGICO

El conjunto de proyectos del Nudo Mudéjar está considerado "estratégico" y "tenía que servir para reindustrializar una zona que, durante décadas, ha dedicado su esfuerzo al sector del carbón", según recordó Vaquero tras un encuentro la semana pasada con los alcaldes de los municipios afectados por el recorte de los proyectos, donde anunció la voluntad del Gobierno de Aragón por reunirse con la empresa adjudicataria,

Ha insistido en que el Ejecutivo autonómico trabaja para defender una "posición común" después de conocerse la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y la reconsideración de proyectos por parte de su promotor. Por todo ello, el Gobierno de Aragón ha solicitado también una reunión con el MITECO.

Así, el Consejo de Gobierno aprobó un acuerdo donde se exigía el cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos con el territorio, especialmente en lo relativo al plan socioeconómico vinculado a la transición justa, así como el respaldo a los municipios y al tejido económico y social del Bajo Aragón.

"Las reivindicaciones pasan por recuperar íntegramente este proyecto, por rechazar, lógicamente, lo que puede suponer este recorte y adoptar medidas que permitan aprovechar la capacidad energética no utilizada para impulsar nuevas iniciativas de reindustrialización en la zona", ha resumido.